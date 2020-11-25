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亞馬遜物流中心將進駐橋港區 附近居民憂空汙

黃惠玲
亞馬遜橋港區物流中心開發案，日前在芝加哥計畫委員會表決中獲得多數支持。(芝加哥規劃與發展局)
亞馬遜橋港區物流中心開發案，日前在芝加哥計畫委員會表決中獲得多數支持。(芝加哥規劃與發展局)

電商巨擘亞馬遜即將進駐華人聚居的橋港區，芝加哥計畫委員會(Chicago Plan Commission)日前以8：6票批准了這項提案，預定落腳在橋港區的這座配送與物流中心，占地達11.2萬平方呎，投資金額約3000萬，屆時將創造200個永久的工作機會，然而，由於擔心社區交通安全及環境品質將受影響，許多居民都反對此開發案。

預定地址在賀斯提特街(2424 S. Halsted St.)的這項興建計畫，由加州的開發商Prologis主導，詳細地點在位於賀斯提特街夾森魯爾大道(Senour Ave.)間的皮爾森工業走廊區(Pilsen Industrial Corridor)，這座新的配送中心，將包括487個停車位，建成後預計每天會有12到16輛大型卡車出入，該計畫還包括將近1900呎的河畔步道，以及河中的「漂浮濕地」(floating wetlands)。

由於網路購物發展蓬勃，亞馬遜與目標百貨(Target)等電子商務公司，陸續在芝加哥設立了大型配送設施，之前這些配送中心集中在芝加哥南區與西區，不過，接二連三的物流中心問世，讓附近居民不滿，居住在這些物流中心附近的民眾表示，頻繁的重型卡車出入以及空氣污染問題，大大影響了他們的生活品質。

亞馬遜在芝加哥以經計畫於普爾曼區(Pullman)及蓋其公園(Gage Park)設立配送中心，此外還會在鵝島區(Goose Island)成立一家倉庫；此外，Hilco再開發公司則正在小村(Little Village)的老煤礦場(Old Crawford Coal Plant)興建目標百貨的配送中心。

芝計畫委員會主席柯爾多瓦(Teresa Cordova)表示，她反對亞馬遜在橋港區沿芝加哥河地帶建立新的配送中心，她希望等到芝加哥規劃與發展局(Department of Planning and Development)針對設置地點做出全面性的考量與評估後，再允許新的物流中心設立。

柯爾多瓦說，亞馬遜往芝加哥各個地區發展，「我們不能在佯裝什麼都不知道」，她指出，市府官員不能「把頭繼續埋在沙子裡」，土地利用已經因此發生變化，導致房價上漲，工業區建物也逐漸遭拆除。

她還表示，橋港區的開發案未受到社區支持，包括橋港區聯盟、芝加哥亞裔環境公義組織等，都已公開反對亞馬遜進駐該區。

芝加哥 亞馬遜 目標百貨

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