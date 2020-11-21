芝感恩節交通 25日下午4時最堵

感恩節計畫出行民眾，最好事先做好路線規劃。(特派員黃惠玲/攝影)

在聯邦、州與地方政府均大聲呼籲民眾取消今年感恩出行的情況下，美國汽車協會(AAA)估計感恩節前後的交通將比往年順暢，AAA預估，感恩節前一天(25日)下午交通仍將出現延遲或堵塞現象，如計畫屆時從芝加哥 出城者，最好避免在下午四時左右上路。

AAA指出，受到疫情 影響，今年感恩節交通量將比去年至少減少10%，而聯邦疾病防治中心19日疾呼避免感恩節出行，預料又會讓部分民眾打消出遊計畫。

芝加哥地區的交通尖峰將出現在25日下午約4時，其中最繁忙的路段為介於芝加哥伊利諾大學(UIC)與傑克森大道間的290號高速公路，AAA建議，如果感恩節前一定要出行，最好在25日下午三時左右出發，而感恩節後的話，則建議在27日凌晨四時左右上路交通最好。

不論搭飛機、乘坐公共交通工具或開車出行，AAA提出疫情期應留意的四大項目：

●提前計畫：事先了解所居住州別及所前往目的地城市、州別是否有任何防疫 規定，並做好準備。

●盡量減少沿途停車次數：出發前準備好食物、零食、飲料，也備好緊急路邊救援用品。

●遵守公共衛生指導原則：隨時戴口罩並與他人保持安全社交距離，經常洗手，務必帶上消毒溼巾、乾洗手液，也建議攜帶體溫計監測身體狀況。

●出發前再次確認酒店狀況：入住之前，最好打電話到酒店，確定是否照常營業，同時詢問酒店採取了哪些防疫措施，是否對房客有特殊要求。