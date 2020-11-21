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協和鋁塑門窗公司 中西部最大生產廠家之一為您家居提供更具節能及美觀實用產品

本報芝加哥訊
協和鋁塑門窗公司具備先進的生產設備，現代化專業技術，讓您家居住宅更美觀高尚！
協和鋁塑門窗公司具備先進的生產設備，現代化專業技術，讓您家居住宅更美觀高尚！

芝加哥「協和鋁塑門窗公司」成立二十多年，公司從六千呎的廠房到今天八萬呎的現代化廠房，在中西部製造業的鋁塑門窗公司裡創造了輝煌的成果，過去從艱辛的環境中一步一腳印的努力經營，到如今已成為中西部最具規模的鋁塑門窗公司之一，該公司在現代化的經營管理下，年產量不斷的提高，並評鑑為全美前100名的門窗生產工廠，產品的創新與質量已深受到中外人士的肯定，同時也代表著華人在美創業成功的楷模。

該負責人Ann梁、Jack鍾同時表示：協和鋁塑門窗公司秉持「品質第一、價格公道」的原則服務大眾，公司每年不斷投資改進及創新，隨著時代的潮流在研發中不斷改進以期在鋁塑門窗的設計及改良上達到更佳的境界，最近幾年來隨著芝加哥建築業的發展及門窗的汰舊換新，公司的業務已承包各大商業大樓，業務的範圍已跨入中西部各大州，如今公司已進入十七年了，未來將以前瞻性的方向繼續求新求變，以達客戶的滿意及需求。

該公司提供開放的展示廳，歡迎大家蒞臨參觀，「協和鋁塑門窗公司」將以竭誠的服務態度為華人同胞服務，同時以最優惠的特價回饋大眾。地址：1300 W. 35ST, Chicago, IL 60609，電話：1-773-376-6688，傳真：1-773-376-6868，外州免費電話：1-888-280-3288

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