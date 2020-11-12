威州確診率飆至35% 州長哀求居民待在家

對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

在威斯康辛州感染新冠肺炎病毒與死亡人數10日均創下新高，單日確診率更衝到近36%的嚴峻疫情 下，民主黨籍的州長艾佛斯(Tony Evers)懇求州民待在家中以減少病毒繼續擴散，艾佛斯說，如大家還是無動於衷，不願改變行為的話，到明年1月前，死亡人數將加倍。

從疫情爆發後，艾佛斯曾發布過居家避疫命令、口罩令，也要求餐館等公共場所限制聚會人數，但都遭共和黨 人及其保守派盟友逐一阻撓，連該州最高法院都判定居家令無效，艾佛斯在無法獲得共和黨主導的議會支持下，僅能持續懇求州民不要忽略防疫 的重要。

威州10日新增7073個染液病例，新增死亡人數為66名，住院人數也達到2070人，這三項數據都寫下該州的最高紀錄，根據該州統計，10日共收到1萬9999個檢測結果，呈陽性反應者有7073個，單日確診率高達35.37%，目前該州七天的平均確診率已經達到34.51%的新高，遠遠高出公共衛生專家提出確診率需少於5%，才算達到控制疫情的標準。

過去幾個月來，艾佛斯一直呼籲州民盡量待在家中，出門一定要戴口罩，但效果微乎其微，10日晚間他再度透過網路直播指出，選舉已經告一段落，而病毒仍在威州肆虐，如果不能有效控制，經濟復甦不可能出現，「如果我們再不採取行動防疫，酒吧、餐館、小企業、一般家庭、農民都將繼續遭受損失」。

對於艾佛斯持續呼籲大家防疫的懇求，共和黨人與其保守派盟友並未放在心上，他們反對任何艾佛斯提出的防疫計畫或命令，例如3月的居家令，被共和黨議員告上法庭，5月份時，威州最高法院將居家令駁回。

10月份，威州上訴法庭也阻止了艾佛斯限制酒吧、餐廳與其他場所集會需限制人數的規定；此外，該州最高法院10日公布，將對艾佛斯的強制口罩令舉行聽證，以決定這項目前仍在施行的此命令是否具有法律效力。

在推動落實各種防疫措施幾乎都受阻的情況下，眼看逐漸惡化的疫情，孤掌難鳴的艾佛斯，也只能不斷乞求民眾戴口罩、保持社交安全距離，且盡量待在家中。