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芝加哥堂食禁令 中餐館應戰「寒冬」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
餐飲業者努力提高外賣質量與服務，讓消費者收到餐點時，仍可享受餐館堂食一樣的高品質。(胡曉軍提供)
餐飲業者努力提高外賣質量與服務，讓消費者收到餐點時，仍可享受餐館堂食一樣的高品質。(胡曉軍提供)

「聽到州長宣布30日實施禁止室內用餐時，真的心情複雜」，經營多家餐館的美中餐飲聯合會會長胡曉軍說，不准堂食對好不容易恢復一些元氣的餐飲業衝擊非常巨大，「但為了公眾健康與安全，還是會遵守政府新規」，他說，現在除了朝加強推廣外賣，設立團購服務外，並努力建立自己的外送平台，以減輕沈重的送餐開銷。

經營多家老四川餐廳，最近還在華埠新開了湖南菜餐館「湘鄉香」的胡曉軍說，華埠餐館受到新冠疫情的影響，可說是最久最深，從年初疫情零星傳出，到3月20日實施「居家避疫」，然後再慢慢等到6月26日恢復餐廳堂食，「每一步都很辛苦的撐過來」。

7月到9月間，包括老四川在內的華埠商圈多家餐館，也紛紛增加了戶外座位，提供消費者更多的用餐選擇，「不過，隨著氣溫逐漸下降，現在戶外餐桌幾乎已經無人光顧」，然而伊州疫情不斷惡化，導致普立茲克重新緊縮開放措施，包括禁止餐館與酒吧堂食。

「我們是會遵守規定，畢竟公眾健康最為重要」，胡曉軍說，新規上路也對餐飲業帶來巨大打擊，「顧客們因戶外太冷坐不住，室內又不准接待消費者」，整個餐飲業又被迫走回疫情爆發初期，需以「外賣」為主力的艱困期。

「這次我們做了比較多的準備，包括強化外賣，包括專門設計簡單好用的點餐網站及提供不接觸取餐服務等，同時還推出團購，爭取減少外送成本，並將利潤回饋顧客」，投入餐飲業數十年的胡曉軍說，他也與其他同業積極商討，希望建立自己的外送團隊，否則經營已經很困難，卻還要支付高額費用給外賣平台，「真的吃不消」。

包括名軒、皇上皇等餐廳則未雨綢繆，已經在戶外裝上了燈柱型保暖燈，藉此留住戶外用餐顧客。

對於火鍋店、燒烤店這類提供外賣手續較繁複的餐飲類別來說，新堂食禁令等於迫使他們暫時停業，開幕兩三個月的華埠僑林火鍋店28日在臉書公告，「因為新的規定，很難過的必須宣布要先停業，希望能夠盡快恢復營業」。

部分華埠附近中餐館，則從疫情開始至今都僅提供外賣，受到這波禁堂食令的影響明顯很小，但業者坦承，外賣怎麼做都無法達到開放堂食的水平，再這樣下去，餐飲業今年絕對是難熬的寒冬。

芝加哥30日禁止餐廳堂食，讓餐飲業面臨巨大衝擊。(胡曉軍提供)
芝加哥30日禁止餐廳堂食，讓餐飲業面臨巨大衝擊。(胡曉軍提供)
餐飲業者努力提高外賣質量與服務，讓消費者收到餐點時，仍可享受餐館堂食一樣的高品質...
餐飲業者努力提高外賣質量與服務，讓消費者收到餐點時，仍可享受餐館堂食一樣的高品質。(胡曉軍提供)
好不容易回流的用餐客流，因芝加哥30日禁止餐廳堂食，再度面臨挑戰。(胡曉軍提供)
好不容易回流的用餐客流，因芝加哥30日禁止餐廳堂食，再度面臨挑戰。(胡曉軍提供)

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