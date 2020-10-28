疫情風暴正成形 芝加哥30日起禁堂食

這幾天芝加哥氣溫降到華氏30多度，華埠多家餐館的戶外座位幾乎不見消費者蹤影。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州州長普立茲克27日宣布，為防止疫情 失控，芝加哥 市從30日開始，將禁止餐館提供堂食服務，同時限制所有餐館營業時間到晚間11時，此外，聚會人數上限也將縮減為25人或客容量的25%。

伊州 州長普立茲克提醒，全州11個防疫區中，已經有六個都達到危險邊緣，「看起來新冠病毒風暴正在形成，我們務必做好準備」。

此外，芝加哥市衛生局局長亞瓦迪27日也宣布新一波的高風險州名單，除了目前在芝市旅行隔離名單上的31州之外，又新增了佛羅里達州為高風險州，她警告，如果密西根州的病例無法下降的話，下周將把該州也列入旅行隔離名單。

芝加哥市到10月24日為止，確診率已經達到7.8%，一周前該市確診率只有6.7%，統計顯示，目前芝市平均每天增加800個新冠病例，疫情「正朝錯誤方向前進」，亞瓦迪憂心表示。

由於即將來臨的感恩假期，預料將有許多民眾計畫參加大型家族聚會，伊利諾州衛生廳廳長伊吉克27日鄭重警告，「感恩節的開心聚餐，或將導致幾周後的聖誕葬禮，而一場葬禮可能又將進一步造成更多場告別式」；伊州27日新增4000個新冠病毒確診，新增死亡人數46名，七天平均確診率已經達到6.4%。

伊吉克繼日前於每日疫情簡報中，為感染病毒死亡者當場落淚後，27日出席一場由非營利組織Mano a Mano Family Resource Center舉辦的視訊會議時，對可能正在計畫家族歲末團聚活動的民眾，提出嚴正警告。

她也提出多項有關是否應該讓孩子返校上課，如何安全旅行的建議，對於返校上課方面，伊吉克說，家長必須做出適合自己與孩子的選擇，「很難有一個選擇是面面俱到，返校上學的話仍然是有風險存在」。

旅行方面，她建議搭乘飛機時，一定要高度提高警覺，她以自身經驗分享，「確保旁邊沒有坐人」、「試著最後一個登機及最後一個下飛機」，最重要的是「絕對不要把口罩摘掉」，她建議搭機時不要吃東西也不要喝飲料，盡量不要離開座位。