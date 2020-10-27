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加薪趕不上漲稅 庫克郡華埠房產稅20年飆5倍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
包括芝加哥市在內的庫克郡房產稅，20年來增加一倍。(特派員黃惠玲╱攝影)
包括芝加哥市在內的庫克郡房產稅，20年來增加一倍。(特派員黃惠玲╱攝影)

每次收到房地產稅單時，總有「為何我的薪資沒有漲這麼快？」的問號，事實上，民眾的疑慮完全是正確的，根據庫克郡財長辦公室新公布的統計，過去20年來，庫克郡物業東主繳交的房地產稅漲了99%，而該地區的生活成本(cost of living)僅增加了36%；而華埠所在的25區，高居全市20年來，房產稅增長第三高的地區，數據顯示，該區住戶繳交的房稅總額飆漲近五倍。

庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)26日公布一項「房稅與生活成本20年增長變化」的統計報告，她說，1998年她第一次選上財長職務後連任至今，每年都會接到無數居民申訴無法負擔不斷上升的房產稅，「我希望大家持續關注這些數據，直到某個時候，房產稅的增長叫停」，她說，尤其是今年3月份以來，新冠病毒疫情蔓延，「每個人都在削減開支，而房產稅竟然又將再度調漲，這是行不通的」。

報告顯示，從2000到2020年間，庫克郡的生活成本提高了36.3%，薪資收入增加了56.8%，而房地產稅平均上升了99%，其中庫克郡郊區增長了87.1%，而芝加哥市飆升了114.8%。

芝加哥市市長萊特福特幾天前才剛宣布明年將調高房地產稅，以彌補龐大的市府預算赤字；公民聯盟(The Civic Federation)主席馬賽爾(Laurence Msall)說，這是第一次詳盡列出20年來的房產稅增長變化的報告，而庫克郡的房產稅漲勢，短期內看不到盡頭。

此報告也揭露一般住宅房稅與商業用建物房稅的不均等增漲趨勢，其中芝市的住宅房稅20年來調升了164%，而商用物業的房產稅才增加81%，換算下來，芝市約70億元的房地產稅收，超過一半是由持有住宅的。

許多華裔民眾與商業聚居的華埠及附近屬於25區區域的房產稅，僅次於第三區、第42區的漲幅，位居全市第三高，其中25區住戶繳交的房稅，過去20年增加了478.3%，而商用物業繳交的房產稅也同樣位居全市第三高，漲幅為181.5%。

庫克 房地產 三高

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