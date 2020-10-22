大雪來早了！明州雙子城降雪達8吋

雙子城大雪。(周東發提供)

受到冷氣團直撲上中西部(Upper Midwest)影響，愛阿華州與明尼蘇達州紛紛下起大雪，其中明州 雙子城降雪 量打破同日歷史新高，更寫下當地有史以來10月份降雪量第二高紀錄。

國家氣象局表示，這場橫掃雙子城的大雪，累積約6到8吋，到20日晚間，明尼拿波利斯國際機場所測得的降雪量為7.9吋，刷新1916年同日保持的三吋積雪紀錄，且幾乎是雙子城有史以來降雪最多的十月天。

20日雪勢最猛烈的地區為雙子城大都會區南部，幾乎每小時降雪量達一吋，根據紀錄，Edina降雪6.6吋、Burnsville降雪6.8吋、Savage降雪8.8吋、Apple Valley降雪8.5吋。

20日的明州大雪累積達8吋。(周東發提供)

突然的大雪使多段公路積雪濕滑，因而造成上百起車禍 ，明州州警廳統計，20日上午11時到晚間8時30分間，大雪導致614輛車打滑，還有493起車禍，48人因此受傷。

明州州長沃茲(Tim Walz)也從推特發出一段視頻，提醒民眾留意安全；明州交通廳說，他們已經為冬天做好準備，全州1800部產雪機與800多輛產雪車已準備就緒，150座棚屋也都裝滿除冰化學品。

明州雙子城大雪紛飛。(周東發提供)

住在明尼拿波里斯市的民眾表示，今年的大雪來得比往年早，「萬聖節還沒到竟然就下大雪，很少見」，忙著清理車道的Jeff說，今年包括疫情爆發在內，似乎很多事情都超乎自然順序。

氣象專家說，雖然明州10月降雪不算「異常」，但這麼早就下這麼大雪仍非常罕見，往年當地大約在10月的最後一周或是11月首周，才有機會下大雪。