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芝加哥華男持刀狂砍3家人 父重傷

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
33街夾克萊蒙特街(Claremont Ave.)的一華人家庭傳出兒子砍傷父母與妹妹的流血案件。(google map)
33街夾克萊蒙特街(Claremont Ave.)的一華人家庭傳出兒子砍傷父母與妹妹的流血案件。(google map)

聚居許多華人的麥金利公園(McKinley Park)傳出一起華人家庭流血案件，一名21歲的譚姓(Tan)男子日前因故與家人發生衝突，憤而拿起菜刀往60歲父親與49歲母親及20歲妹妹身上猛砍，過程中傷勢較輕的妹妹衝出家門向鄰居求救，警方據報到場時，案件現場血流滿地。

父親身中多刀倒地，母親手部與臉部均遭砍傷，警方當場拘捕嫌犯並提控嚴重傷害他人罪，三名傷者則送往醫院，其中父親傷勢嚴重仍在醫院救治。

根據芝加哥第九警分局報案紀錄，這起家庭案件發生在19日晚間7時左右，警方接到有人報案表示，33街夾克萊蒙特街(Claremont Ave.)的一處民宅發生持刀砍人事件，警方立即到場了解情況，舉報人為20歲的譚女，當事人陳述，流血事件發生前，家人正坐在客廳準備吃晚飯，當時21歲的兇嫌也坐在一起，但他突然站起來衝到廚房，拿起菜刀就往父親、母親與妹妹身上狂砍。

報案女子說，父親因多次試圖阻止她的哥哥行凶，所以受傷最嚴重，母親在旁也遭砍傷，她本身則是手、腳都受刀傷，由於情勢危急，她趁機跑出家門向鄰居求救，並打電話報警。

警方到場後，發現身中多刀的父親已經倒在地上，血流滿地，母親仍陷驚恐，但傷勢較輕。

警方表示，持刀砍人的男子沒有任何案底，這家華人家庭也從來沒有過家暴紀錄，「是一個普通家庭」，究竟為何兇嫌突然行凶，警方目前仍在調查中。

麥金利公園區距離華埠車程不到10分鐘，過去幾年華裔人口大幅增加，根據2018年的統計，該區亞裔人口高達約25%，其中又以華人占多數。

住在這起流血事件案發地點附近的郭鳳說，儘管麥金利公園區這一年來多次傳出槍擊或相關治安事件，但絕大多數都非華人涉案，「想不通為何兒子要行凶？」她說，還好受傷者應該不至於有生命危險，但想到發生這種事情，就像家裡埋了定時炸彈，還是覺得心裡毛毛的。

華人 華埠 家暴

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