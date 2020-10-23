華聯會“花好月圓”云端晚會群星璀璨情滿芝城

“花好月圓“云端晚會是芝加哥 僑界今年中秋最美的祝福， 感謝所有參與的嘉賓和社團，所有幕后的策划與制作人”; “看完了“花好月圓”，節目精彩，編排流暢！真的給長久宅家的芝城華人 帶來了暖心的蔚籍。疫情讓家鄉變得遙不可及，云演讓我們仿佛重歸故里”. 這些來自觀眾感人的話語是對大芝加哥地區華僑華人聯合會在10月4日推出的別開生面，群星璀璨的“花好月圓 情滿中秋”云端中秋晚會的喜愛和肯定！“花好月圓”云端晚會在播出后被熱情的觀眾在全美各地轉發，大家希望外州的朋友們也能有機會觀看和感受到這一台精美的云端晚會。

2020年是不尋常的一年。華聯會特別邀請曾經來過芝加哥演出的藝術家老朋友們和社區文藝團體加盟，群星璀璨為僑社捧出一場制作精美的云端晚會。在僑社熱切期待下，“花好月圓，情滿中秋”國慶中秋雙節云端聯歡會在著名女高音歌唱家鄭緒嵐溫暖的笑容和甜美的聲音中揭開了序幕。 鄭緒嵐從萬里之遙為熱愛她的芝加哥觀眾送來溫馨的中秋祝福，一首大家非常熟悉的“大海啊，故鄉”馬上把觀眾帶回到鄭緒嵐參加2014年芝加哥春晚的美好回憶。

正在中國 拍攝“鑒真東渡”歌劇電影現場的世界著名歌唱家田浩江與夫人穿著戲服在電影拍攝現場為芝加哥朋友帶來了中秋的問候。 田浩江與大都會歌劇院簽約20多年，曾經葛萊美獎提名的他是西方歌劇世界中最著名的華人歌唱家， 田浩江給“花好月圓”云端帶來的是他自己譜寫詞曲的“彼岸”， 中秋佳節聽到這首“彼岸”特別令人感動。

“花好月圓”云端晚會還邀請到中國京劇名家胡文閣老師，胡老師是著名梅派青衣，梅派第三代傳承人，曾拜梅蘭芳之子梅葆玖先生為師，成為近半個世紀以來唯一的梅派男旦繼承人。在云端向芝加哥觀眾問好并帶給大家美輪美奐的 “梨花頌”。

曾與2019年在芝加哥交響樂廳舉辦的中美音樂會上一展丰釆的范競馬，是世界級男高音歌唱家。 他與女高音歌唱家馬舒平演唱了抒情優美的《風流寡婦》片段，他們用歌聲和芝加哥觀眾分享中秋的期待、祝福和友誼地久天長。曾獲得桃李杯中國舞青年男子組一等獎青年舞蹈家李響也在中秋云端晚會上向芝加哥朋友們問好！

青年舞蹈家王露浠 和青年導演蔚釿俍給帶給大家的是他們新創作的舞劇《鏡花緣》中一段非常優美的雙人舞，讓觀眾看得如痴如醉。還有青年歌唱家童韜，廖丹是芝加哥歌迷們非常熟悉的， 這次云端晚會他們不僅給大家送來了溫馨的問候， 還有一段精彩的“歌劇魅影”二重唱選段。

而有著“小費玉清”之稱的歌手黃梟則以一段“花好月圓”清唱給芝加哥觀眾朋友們帶來溫暖的中秋祝福,

2015年在芝加哥華人活動史上，有一個令人難忘、震撼無比的《黃河大合唱》音樂會，當年的黃河大合唱是著名指揮家曹丁指揮的。曹丁指揮與著名男低音歌唱家丁羔分別給芝加哥的老朋友們送來中秋祝福，并送上一首他們合作的《斗牛士之歌》，讓觀眾們看得津津有味！

云端晚會壓軸演出的是中國最著名的男高音歌唱家戴玉強，以深情的《故鄉的云》將《花好月圓》云端晚會推向了高潮。一位觀眾說“當‘故鄉的云’的歌聲響起，在‘歸來吧浪跡天涯的游子 '的呼喚里，眼睛溼潤了，想念親人想念家鄉!感謝戴玉強老師的深情演繹，感謝華聯會在這個特殊時期提供的平台，感謝總策划及所有參與演出的團體及幕后工作者。

許多觀眾朋友們說“花好月圓”既有趣又好看， 這與參與云端晚會的兩位嘉賓的精彩表演是分不開的。 曾經擔任中國國際廣播電台《老外看點》主持人和在許多電影中演出的柳素英雖然是一位地地道道的美國大妞，在“花好月圓”云端晚會中以一口流利的中文向芝加哥華人們問好，她還得意地給大家展示了她的應景小月餅耳環。 柳素英以她在電影《李家大院》，《保持沉默》等電影中的精彩鏡頭讓觀眾們折服！

《花好月圓》云端晚會參與社區眾多，云端晚會總策划，華聯會主席鄭徵衷心感謝所有參與演出的嘉賓朋友們給芝加哥僑社帶來溫暖的祝福，也特別感謝所有參與的文藝社團，他們帶來的精彩視頻不僅展現了大芝加哥華人社區多姿多彩的文化生活，更是體現了社區團體在疫情期間仍然保持了良好的精神面貌，和對未來的信心，參加演出的團體有東方藝朮團，風華合唱團，黃河藝術團，皓舞舞蹈團，密西根東方藝術中心，快樂有我健身隊，舞之林舞蹈團 ，楊強舞蹈學校，葉青舞蹈團 芝加哥人民藝術團 ，芝加哥華人藝術團 ，芝加哥旗袍協會，星耀風城，守望者公益群等團體。

《花好月圓》云端晚會的精美制作離不開愛德制作在視頻制作以及技術的的大力支持。 華聯會感謝為《花好月圓》設計精美海報的劉穆香，負責文藝社團聯絡的王堅以及所有工作人員為晚會成功所作的貢獻！特別值得一提的是芝加哥眾多社團以團體合影照片參與“花好月圓”，以特殊的云端聚會形式為僑社帶去溫暖的節日祝福和問候！

芝加哥華人在這個特殊節日里的美麗、歡笑、溫暖、友好，都永遠地記錄下來了。。。