吳弭反駁「貧民窟說」：商辦改建住宅環境優

波士頓市長吳弭(中)。(波士頓市長官方臉書)

麻州 共和黨籍州長參選人米諾格(Mike Minogue)日前聲稱，波士頓 將市中心辦公大樓改建為住宅的計畫是在「開發下一個貧民窟」。對此，波士頓市長吳弭 (Michelle Wu)對此公開反駁，直指這位參選人顯然不了解波士頓，甚至表現出「不敢進入市中心」的態度。

剛在麻州共和黨黨內提名中以壓倒性支持勝出的米諾格，先前在社群平台X 發布了一段影片。他在影片中與播客主持人庫尼(Kevin Cooney)一同搭乘直升機俯瞰波士頓。米諾格在空中批評波士頓缺乏新建案且商業地產價值下滑，並特別針對市府提供給開發商的「辦公室改建住宅」稅收優惠政策提出抨擊。

米諾格在影片中表示：「他們打算花費數千億元，試圖將這些昂貴、貶值的開放空間轉為住宅，並提供補貼。這些住宅成本不會低，人們之所以負擔得起，純粹是靠租金管制補貼。」他進一步警告：「租金管制會摧毀其所在的區域，開發商將不再投資。這從來行不通，他們所做的只是在開發下一個貧民窟。」

目前租金管制在麻州仍屬非法，但 2026 年的一項公投提案可能會改變現狀。

當吳弭得知米諾格的評論時，顯得不可置信。她反諷道：「他竟然這樣說波士頓市中心？聽起來一位想競選州長的人似乎沒在我們的社區待過，如果他竟然害怕踏進波士頓市中心的話。」

吳弭隨後分享了自己最近與家人在波士頓公園(Boston Common)參加「麻州太空周」活動的經驗。她描述晚間9時半仍有許多市民散步、遛狗，甚至一起觀測木星及其衛星，氣氛溫馨且充滿活力。她說，這與米諾格口中的「貧民窟」景象完全相反。

針對辦公室改建計畫，吳弭提出了實質數據反駁。她指出，目前已透過該計畫創造了1800個「華麗的新住宅單位」。吳弭表示：「我曾帶著室內植物和入厝禮拜訪住戶，親眼看到這些古老而美麗的建築經過精心整修後轉為住宅。我們確實還有很多工作要做，但這裡的環境非常棒。聽起來某人需要好好認清現實。」

吳弭透過發言人補充表示，自己在幾個月前根本沒聽說過米諾格這號人物，也沒有追蹤他的社群媒體。而米諾格的競選團隊目前尚未對吳弭的言論做出回應。