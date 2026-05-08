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波士頓房價高逼走年輕人 調查：有意5年內搬離比率高達26%

特派員黃惠玲／綜合報導
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包括哈佛在內的多所知名大學均位於麻州波士頓地區，因此該區年輕人居多。(美聯社)
包括哈佛在內的多所知名大學均位於麻州波士頓地區，因此該區年輕人居多。(美聯社)

根據大波士頓商會(Greater Boston Chamber of Commerce)發布的最新調查報告，生活成本與住房可負擔性問題正迫使麻薩諸塞州的年輕族群外流。儘管波士頓一直以來被視為教育與創新的重鎮，但數據顯示，約有四分之一的年輕居民計畫在未來五年內離開大波士頓地區，且許多人將遷徙目標轉向物價較低廉的美國東南部與西南部。

這份名為「2026年年輕居民調查」(2026 Young Residents Survey)的報告，於今年2月至3月間針對600名居住在艾塞克斯(Essex)、米德爾塞克斯(Middlesex)、諾福克(Norfolk)、普利茅斯(Plymouth)及蘇福克(Suffolk)郡的20至30歲青年進行深度訪談。調查旨在了解決策者與雇主該如何留住這群城市發展的中流砥柱。

調查結果顯示，計畫在五年內搬離大波士頓地區的比率高達26%，這一數據與2023年的調查結果持平，被形容為「令人憂心的數字」。在這些計畫搬遷的人群中，多數人屬意遷往氣候較溫暖、成本較低的西南部或東南部，而僅有約一半的人打算繼續留在麻州境內。

商會總裁魯尼(James Rooney)表示：「這份數據清楚描繪了優先事項與機會如何影響年輕居民的定居意願。隨著年輕一代持續引領並塑造這座城市，商會基金會將致力於提升相關機會，協助他們在大波士頓地區深耕。」

調查指出，影響年輕人決定留任或離去的四大核心因素依序為：就業機會(79%)、治安(79%)、租金成本(78%)以及置產能力(72%)。

尤其在住房問題上，多達50%的受訪者認為「住房可負擔性」是地方領導者最需迫切解決的首要任務。這甚至超過了對醫療保健可及性(37%)以及優質工作機會(34%)的關注。商會執行長哈斯克爾(Amber Haskell)指出，這項發現與三年前的調查結果遙相呼應，顯示即便城市各項指標在進步，住房成本依然是年輕人心頭揮之不去的重擔。

面對人口外流的警訊，麻州州長希利(Maura Healey)曾談到，住房負擔能力是麻州人口流失的主因，這種現象在加州和紐約州也同樣上演。「這就是為什麼我每天都在關注如何降低生活成本，」希利表示，在過去三年任期內，州政府已經推動、興建或核准了10萬套住宅單元，但這還遠遠不夠。

除了經濟壓力，調查還發現了一個令人擔憂的趨勢：年輕居民對日常生活的滿意度顯著下滑。自2023年以來，滿意度大幅下降了10%，目前降至79%。

然而，在低迷的數據中仍有一絲曙光。報告顯示，在大波士頓地區「建立社區(人際網絡)」的難度有所降低，較2023年改善了17%，約有64% 的年輕人表示現在更容易在當地建立歸屬感。

此外，波士頓的青年展現了強烈的職業進取心。調查顯示66%的人願意接受職前培訓以在現有領域晉升。67%的受訪者願意在工作之餘參與證照課程或進修教育。55%的人表示願意透過帶薪學徒制或實習轉入新興產業。

麻州 波士頓

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