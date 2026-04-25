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不當支出10億 麻州醫療補助分配惹議

特派員黃惠玲／綜合報導
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麻州因約10億元的 不當支付(improper payments)問題引發廣泛關注，由於相關資金多涉及醫療補助與公共福利支出，不僅引發對政府財務監督的質疑，也使移民與公共資源分配議題再度成為政治與社會辯論焦點。

所謂「不當支付」，泛指因資格審查不完整、資料錯誤或重複發放而產生的支出。分析指出，疫情期間為擴大保障弱勢族群，政府放寬部分資格審核標準，加上申請量暴增，導致系統負荷過重，錯誤支付風險隨之上升。州內主要醫療補助計畫「MassHealth」因此成為審查重點。

批評者指出，州政府未能及時強化監督機制，使大量資金在缺乏嚴格核實下流出，恐加重納稅人負擔，並質疑部分福利是否流向不符合資格者，特別是在移民人口持續增加的背景下，公共資源分配是否失衡。部分保守派人士更將此問題與移民政策掛鉤，主張應優先保障本地居民資源。

不過，支持者則指出，「不當支付」並不等同於詐欺，多數情況屬行政與技術性錯誤，而非刻意濫用資源。專家表示，醫療補助系統在疫情期間承擔關鍵社會安全網角色，若過度收緊審核，可能反而使弱勢族群失去必要保障，對公共健康造成長期風險。

州政府回應表示，已著手加強內部審計與資格核驗機制，包括提升資料比對能力、導入更精準的收入與身分查核流程，並評估追回不當撥付資金的可能性。同時，官員也提到，將在維持社會保障功能與強化財政紀律之間取得平衡。

此一事件發生之際，麻州正面臨預算壓力與住房、醫療等公共服務需求上升的多重挑戰。觀察人士指出，隨著移民議題在全美持續升溫，不當支付爭議恐被政治化，進一步加劇不同立場之間的對立。

整體而言，這起事件不僅是財務管理問題，也反映出在資源有限情況下，如何在公平分配、社會保障與移民政策之間取得平衡的長期難題。未來審查結果與政策調整方向，將成為觀察各州如何應對類似挑戰的重要指標。

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