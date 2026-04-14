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波士頓火燒屋 上市僅3天近78萬全價成交

特派員黃惠玲／綜合報導
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近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broad...
近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broadway Properties官網)

波士頓的多徹斯特(Dorchester)街區一棟損毀嚴重的雙拼住宅(Two-family home)近來引起了廣泛關注，儘管這棟房屋內部與外觀均有明顯的火災毀損痕跡，但該物業最終仍以77.6萬元的全額開價順利成交。

這棟位於Wayan Oak Street的物業，內部規畫了八間臥室與兩間衛浴。該房產在2024年11月時遭逢嚴重火災，房仲在刊登售屋資訊時，也完全沒有掩飾房屋不堪入目的損壞現狀。然而，驚人的是，這棟房產在進入市場後僅短短 三天便宣告成交。

即便屋況堪慮，買家依然排隊搶購，主因在於其極佳的地理位置。根據報導，該房產具備交通便利的優勢，距離波士頓地鐵(MBTA)車站僅兩個街區。此外還附帶稀有的兩個路外停車位(Off-street parking)，這在波士頓屬於極為罕見且高價值的配置。

房產專家指出，這樁交易案例再次凸顯了波士頓房地產市場的強勁需求，特別是位於大眾運輸導向開發區(Transit-accessible neighborhoods)的多戶型住宅。儘管買家後續可能面臨龐大的修繕費用，但在住房短缺的現況下，具備地理優勢的土地與建物結構依然是投資者眼中的「金雞母」。

分析指出，儘管房貸利率持續在高點，但許多買家已逐漸接受6%至7%的「新常態」利率，市場觀望氣氛轉淡。尤其在麻州新法規對房屋檢查(Home Inspection)的保障下，交易環境趨於健全，進一步催化了春季的買氣湧現。

根據房產網站Redfin與Zillow的數據顯示，波士頓房地產市場展現出極強的抗跌與復甦韌性。儘管全美房市受高利率環境持續籠罩，但大波士頓地區的房價並未出現大幅回落，當地2026年第一季的房屋中位數價格雖較去年同期微幅調整，但隨著春季傳統旺季到來，市場熱度已顯著回升，且20%以上的物件成交價格均高於開價。

近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broad...
近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broadway Properties官網)

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