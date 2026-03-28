費城機場TSA 支援人力吃緊外地機場

儘管費城機場排隊安檢仍排長隊，但因該機場TSA員工請假比率較低，因此仍派出安檢員支援外地機場。(美聯社)

為因應全美日益嚴重的機場安檢人力短缺導致大排長龍等亂象，費城國際機場(Philadelphia International Airport)運輸安全管理局(TSA)官員已被派往全國各地機場。

全美各地機場情況混亂，員工缺勤率上升、安檢永無止境排隊、以及國土安全部(Department of Homeland Security, DHS)持續停擺以致於移民海關執法局(ICE )人員不得不學習如何進行安檢等等。

了解內情的一名費城機場TSA官員透露，費城機場4名TSA官員已被派往休士頓 霍比機場(William P. Hobby Airport)執勤；這4名官員隸屬專門負責臨時特殊任務的固定團隊。

國土安全部稱，霍比機場的TSA員工仍在無薪工作，本周稍早約40%員工請假；費城機場約20%的TSA員工也請假。透露消息的官員表示，另兩名同事被派往亞利桑納州。

被派往休士頓機場的一名費城機場員工說，3月8日接獲通知將於隔天被派往休士頓，可能待到4月中；政府停擺結束後，員工將獲每日津貼，只需償還餐費即可。前往休士頓的機票和住宿費都將由聯邦政府 承擔。