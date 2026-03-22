麻州地稅續升… 平均每戶逾8000元 威鎮2.6萬全州最高

麻州威斯頓(Weston)鎮的平均每戶房地產稅高達2萬6313元，高居全州之冠。(威斯頓鎮官方臉書截圖)

根據Masslive.com調查，2026年麻州 單戶住宅平均房產稅已攀升至8111元，較去年7732元增長約5%，反映出州內房產稅負擔持續上升。房產稅主要用於支持地方政府運作，包括教育、消防、警察、公路維護與其他公共服務，因此隨著地方政府預算需求增加，房產稅通常也會上漲。

麻州新貝德福市(New Bedford)房產估稅辦公室指出，2026財年住宅房產稅率為每1000元估值10.95元，而商業、工業及個人財產則為每1000元估值21.85元。這意味著不同類型的房產負擔稅率差異顯著，商業與工業用地稅負相對更高，反映地方政府對商業收入來源的依賴。

根據麻州財政廳數據，新貝德福平均每戶房產稅4492元，低於全州平均。福爾里弗(Fall River)為4415元，費爾黑文(Fairhaven)更低僅4234元。這些城市的房產稅低於州平均，部分原因是房價相對較低，以及地方政府服務需求與預算控制措施較為保守。

相對而言，南岸部分社區房產稅較高，包括羅徹斯特(Rochester)6603元、索默塞特(Somerset)6034元、馬塔波伊塞特(Mattapoisett)8012元，以及馬里恩(Marion)8733元。這些地區房價較高，加上教育與公共服務開支較多，使居民稅負明顯增加。居民可透過互動地圖查詢所屬社區稅額，並與周邊地區作比較，以便在購屋或投資時做出財務規劃。

2026年全州單戶住宅房產稅由威斯頓(Weston)居冠，當地平均每戶房產稅高達2萬6313元；最低的漢考克(Hancock)則僅835元。房產稅差異極大，專家指出，主要取決於房地產價值、地方預算需求、教育開支及公共服務水準，地段仍是決定房產稅負的重要因素。

對許多家庭而言，房產稅是置產成本的重要組成部分。專家建議購屋者在選擇房屋時，不僅要考慮房價，也應仔細評估房產稅對長期財務的影響，尤其在教育需求和社區服務開支較高的地區，稅負可能成為家庭預算的重大壓力。

麻州居民若想減輕稅務負擔，可透過查詢退稅計畫(Property Tax Relief Programs)、長者或退伍軍人減免(Senior and Veteran Exemptions)來降低部分房產稅支出。此外，定期參加地方政府預算會議，也能了解稅收變化和公共開支方向，做出更明智的置產決策。