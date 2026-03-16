吳弭：將投入310萬新資金 協助移民社區因應遣返

波士頓市長吳弭(中)。(市長吳弭臉書)

波士頓市長吳弭 (Michelle Wu)10日宣布，將投入數百萬元新資金，協助當地移民 社區因應川普政府在全國推動的大規模遣返行動。吳弭表示：「我們不會讓任何人闖入波士頓、破壞我們的社區。」

這筆新資金總額超過310萬元，由波士頓基金會(The Boston Foundation)、巴爾基金會(Barr Foundation)以及麻州聯合勸募(United Way of Massachusetts Bay)提供。此外，市府先前也已透過補助計畫發放約130萬元市政資金。

吳弭表示，這些資金將用於支持協助移民的組織，包括提供法律服務、協助弱勢家庭購買食品，以及加強社區緊急應變能力，以幫助移民應對聯邦政府持續加強的非法移民打擊行動。

由民主黨 主政的城市，以及實施所謂「庇護城市」政策的地方政府，一直是川普政府批評與執法關注的焦點。前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)去年曾表示：「我們正在揭露這些庇護城市政治人物，他們包庇犯罪的非法移民並違反聯邦法律。」

這波移民執法行動在波士頓也引發關注。川普第二任期初期，Tufts University研究生奧茲圖克(Rumeysa Ozturk)因共同撰寫一篇評論加薩戰爭的文章而遭拘留。

去年秋天，Babson College新生貝洛薩(Any Lucia Lopez Belloza)在波士頓機場準備搭機返回德州與家人共度感恩節時，遭移民官員拘留。川普政府之後承認，將她遣返是「誤判」。

不過，波士頓目前尚未出現像明尼蘇達州那樣激烈的社會動盪。外界一度猜測，ICE可能將執法焦點轉向波士頓，但目前尚未出現大規模行動。同時，國土安全部因預算中斷暫停部分運作，且在川普解雇諾姆後正經歷領導層調整。