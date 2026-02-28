我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

薛瑞爾提名首位女性出任新州警廳長

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州民主黨籍州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)提名退休的新澤西州警官亨格穆勒(Jeanne Hengemuhle)，出任新澤西州州警察廳廳長。(新州警察廳官方臉書)
新澤西州民主黨籍州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)提名退休的新澤西州警官亨格穆勒(Jeanne Hengemuhle)，出任新澤西州州警察廳廳長，若提名通過，亨格穆勒將成為首位擔任此職位的女性。

薛瑞爾日前宣布提名時表示，亨格穆勒曾在州警隊服務26年，於2024年以副警督(lieutenant colonel)的階級退休，並於26日就任代理廳長一職；亨格穆勒的正式任命，還需要州參議會的確認。

「能夠再次響應號召，保護和為新澤西州服務，我深感榮幸，」亨格穆勒在聲明中表示，「作為一名資深州警，我深知我們的警員在建立牢固的社區夥伴關係和保護居民免受潛在傷害方面，發揮著至關重要的作用。」她感謝薛瑞爾州長對其信任，稱將努力實踐州警的榮譽、責任和忠誠核心價值。

上任僅兩個月的民主黨籍州長薛瑞爾指出，亨格穆勒是一位「盡職盡責的公職人員，在州警部門擁有數十年的經驗。她不僅了解這份工作的責任，也熟知每天服務和保護我們社區，這個的重大使命。」

亨格穆勒曾任多項指揮職務，包括行政部門主管，招募、人員發展和訓練策略等；亨格穆勒還曾領導過州警察學院，並在職業生涯早期曾擔任該機構的公共資訊官。

州警工會主席布蘭查德(Wayne Blanchard)也發表聲明支持亨格穆勒的提名：「亨格穆勒曾是警校的教官之一，當時她對新警察展現了極大的關愛和同情，同時向我以及所有加入新澤西州警隊的新兵灌輸了紀律、知識和職業精神。」

新澤西州 退休 民主黨

