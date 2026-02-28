新州華強山高中師生訪紐約華埠博物館 體驗華人歷史與文化

我的頻道

記者孫影真／紐約報導
博物館導覽員介紹華人移民所面臨的艱辛與挑戰。(記者孫影真／攝影)
博物館導覽員介紹華人移民所面臨的艱辛與挑戰。(記者孫影真／攝影)

華強山地區高中(Watchung Hills Regional High School)中文課師生日前到紐約華埠的美國華人博物館(MOCA)進行校外教學，50名師生分兩組，在專業導覽員帶領下參觀「千里之行：歷華人旅程，寫美國歷史」特展及多項華人移民主題展覽，透過史料與實物了解華人在美國的奮鬥歷程與貢獻。

當天上午師生先品嘗紙包蛋糕早餐，中午體驗飲茶文化，下午自由漫步華埠街區，將課堂所學融入真實生活情境，讓語言與文化在實地觀察中鮮活呈現。

外語部主任康瑞德(Brad Commerford)表示，此行讓學生深入了解19世紀末至20世紀初華人移民面臨的困境與挑戰，也看見他們對美國社會發展的影響。他肯定中文教師歐瑪麗的行程規畫，包括市場參訪、茶具店走讀與餐桌禮儀教學，讓學生在街區中感受華埠「活歷史」。

歐瑪麗指出，學生在博物館中理解華埠的形成與發展；在餐廳用餐時用中文介紹菜名、互相夾菜、倒茶，體驗餐桌禮儀；在商店購物時嘗試用中文討價還價，增強口語能力。學生也注意到街頭廣東話與中文的差異。她說，這趟校外教學不只是旅行，而是將課本知識轉化為生活實踐的學習經驗，印證「語言唯有走入人群，才能真正活起來」。

學生潘美林(Madelyn Paradise)表示，此次行程行令人難忘，透過博物館參觀與街區交流，深入認識華埠歷史與文化，留下珍貴回憶。邵廣寶(Gabrielle Silver)說，實地參訪讓她比較中美文化差異，增進中文使用能力，是教科書難以取代的體驗。呂進然(Adrian Lui)表示，參訪活動讓中文學習更生動立體，尤其透過博物館展覽理解華裔移民歷程與貢獻。潘思婗(Sydney Paradise)也表示每個環節都精彩難忘，希望未來能再次參與類似活動。

到華埠一遊兼具文化深度與學術價值，讓學生收穫良多。(記者孫影真／攝影)
到華埠一遊兼具文化深度與學術價值，讓學生收穫良多。(記者孫影真／攝影)
學生們在華埠品嚐早餐。(記者孫影真／攝影)
學生們在華埠品嚐早餐。(記者孫影真／攝影)
中式風格的餐廳裝潢，讓飲茶文化體驗更加完善。(記者孫影真／攝影)
中式風格的餐廳裝潢，讓飲茶文化體驗更加完善。(記者孫影真／攝影)
華強山地區高中中文課師生走訪紐約中國城，學生特別喜歡中午的飲茶體驗。(記者孫影真...
華強山地區高中中文課師生走訪紐約中國城，學生特別喜歡中午的飲茶體驗。(記者孫影真／攝影)

