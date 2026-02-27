我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

新澤西州25鎮 去年房地產稅不到5000元

編譯尤寶琪／綜合報導

新澤西州的平均房產稅2025年持續攀升，預計會達到1萬570元；不過，在某些城鎮的房產稅仍然相對較低。

根據消費者事務部門(Department of Consumer Affairs)新發布的房產稅數據，2025年全州共有25個城鎮的平均房產稅，低於5000元，不到全州平均的一半。

多數這些房產稅低於5000元的城鎮，都是位於新澤西州最南端的幾個郡，這些地區的生活成本和房產價值，往往低於該州北部地區。

但稅收最低的兩個城鎮卻位於北部的幾個郡；這幾個郡即使在這些稅收最低的城鎮中，顯得格外特殊。

位於博根郡(Bergen County)的蒂特波羅(Teterboro)，有著新州第二低的平均房產稅，僅1985元；這個大部分土地都被同名私人機場佔據的蒂特波羅小鎮，只有大約60位居民。

在新州房產稅最低的小鎮，人口甚至更少。

這個位在薩瑟克斯郡(Sussex County)內的沃爾派克鎮(Walpack)，極為偏僻，且只有七位居民；2025年，他們平均繳納了1143元的房產稅，比2024年略降。

沃爾派克鎮大部分土地，都在1970年代被政府透過徵用權收購，為得是要建造一座水壩，淹沒整個社區；但水壩最終未能建成，而居民們也無法搬回，讓沃爾帕克鎮成為全州人口最少的城鎮。

在新澤西州，房產稅主要是用於支付地方政府開支、公共服務和維護當地道路等基礎設施建設；通常，地方學校的經費會佔城鎮平均房產稅帳單的最大部分。

2025年平均房產稅最低的三個城鎮，依序為薩瑟克斯郡沃爾派克鎮：平均稅額1143元、平均房價22萬7892元，較2024年下滑1.13%；博根郡蒂特波羅：平均稅額1985元、平均房價18萬9129元，較2024年成長2.54%；伍德拜恩(Woodbine,)開普梅郡(Cape May County)：平均稅額2132元、平均房價12萬4571元，較2024年增1.65%。

世報陪您半世紀

新澤西州 房價 新州

上一則

貸款違約 芝加哥華裔業主11處房產陷法拍危機

下一則

罰款超額 芝加哥市府須退1億給車主 數十萬受罰者有望拿回退款

延伸閱讀

收中國國企海外子公司210萬美元賄賂 洛杉磯律師被判刑逾7年

收中國國企海外子公司210萬美元賄賂 洛杉磯律師被判刑逾7年
洛城律師涉石油貪腐 收中國國企子公司210萬美元賄賂

洛城律師涉石油貪腐 收中國國企子公司210萬美元賄賂
調升房產稅補預算 市議長反對

調升房產稅補預算 市議長反對
曼達尼或調升房產稅以填補赤字 與州府稅改立場分歧

曼達尼或調升房產稅以填補赤字 與州府稅改立場分歧

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤