新澤西州25鎮 去年房地產稅不到5000元

新澤西州 的平均房產稅2025年持續攀升，預計會達到1萬570元；不過，在某些城鎮的房產稅仍然相對較低。

根據消費者事務部門(Department of Consumer Affairs)新發布的房產稅數據，2025年全州共有25個城鎮的平均房產稅，低於5000元，不到全州平均的一半。

多數這些房產稅低於5000元的城鎮，都是位於新澤西州最南端的幾個郡，這些地區的生活成本和房產價值，往往低於該州北部地區。

但稅收最低的兩個城鎮卻位於北部的幾個郡；這幾個郡即使在這些稅收最低的城鎮中，顯得格外特殊。

位於博根郡(Bergen County)的蒂特波羅(Teterboro)，有著新州 第二低的平均房產稅，僅1985元；這個大部分土地都被同名私人機場佔據的蒂特波羅小鎮，只有大約60位居民。

在新州房產稅最低的小鎮，人口甚至更少。

這個位在薩瑟克斯郡(Sussex County)內的沃爾派克鎮(Walpack)，極為偏僻，且只有七位居民；2025年，他們平均繳納了1143元的房產稅，比2024年略降。

沃爾派克鎮大部分土地，都在1970年代被政府透過徵用權收購，為得是要建造一座水壩，淹沒整個社區；但水壩最終未能建成，而居民們也無法搬回，讓沃爾帕克鎮成為全州人口最少的城鎮。

在新澤西州，房產稅主要是用於支付地方政府開支、公共服務和維護當地道路等基礎設施建設；通常，地方學校的經費會佔城鎮平均房產稅帳單的最大部分。

2025年平均房產稅最低的三個城鎮，依序為薩瑟克斯郡沃爾派克鎮：平均稅額1143元、平均房價 22萬7892元，較2024年下滑1.13%；博根郡蒂特波羅：平均稅額1985元、平均房價18萬9129元，較2024年成長2.54%；伍德拜恩(Woodbine,)開普梅郡(Cape May County)：平均稅額2132元、平均房價12萬4571元，較2024年增1.65%。