我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

新州佛光山法師勉勵信眾共築精神堡壘

新澤西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

儘管氣象預報發佈暴風雪警報，新州佛光山2月22日新春禮千佛法會依然湧入大量信眾，以精進修行迎接新年。監寺滿普法師開示時盛贊大眾：「這不就是精進嗎？這不就是頭陀行門嗎？」勉勵信眾在科技時代保持智慧判斷，以正信精進延續佛光山開山60年的願心。

風雪無阻精進行 頭陀行門在當下

法會上午10時啓建，信眾虔誠禮拜千佛，並恭讀星雲大師〈新春祈願文〉。滿普法師開示指出，氣象預報雖稱十點降雪，但大眾仍依智慧判斷前來共修，「你們沒有因為科技發達而失去人的判斷本能，這就是智慧！」法師以「頭陀行門」詮釋大眾冒著風雪參與法會的心境，這也是修苦行；在靜息中修持，行門便是功德。」

法會回向偈為「法會功德殊勝行」，滿普法師說明，這是將年初一至今日的修持，回向十方法界一切眾生，精進力有多大，回向力就有多大。

回顧開山六十載 一磚一瓦見初心

為呼應2026年是佛光山開山六十週年也是星雲大師百年誕辰的「傳燈六十•百年仰望」主題，滿普法師特別安排播放《大雄寶殿修繕紀實》影片。片中佛光山長老娓娓道來建寺艱辛：從地主刁難、建材遭竊，到國際知名國畫大師張大千親題「大雄寶殿」匾額;為解決屋頂漏水，歷經近半世紀終於展開全面修繕，佛光山大雄寶殿自2024年10月起的修繕工程於今年大年初一完工重新啟用

影片中呈現早年大雄寶殿無空調、颱風天因屋頂漏水需撐傘作早課的場景，令在場信眾無不動容。滿普法師分享自身經歷：「我在佛光山讀書時，過年寶橋人潮洶湧，我們只能繞小路回寮區。」如今佛光山春節吸引上萬人朝山，佛陀紀念館廣場「人潮湧動、了無空隙」，法師以此勉勵大眾：「一個地方佛法興不興盛，就看信眾的精進力。」

展望新州弘法路 眾人發願齊努力

滿普法師同時報告新州佛光山近期修繕進度：文教樓即將安裝冷氣，後續將進行內部裝潢與園藝造景；未來更規劃打通兩棟樓，讓信眾寒冬往來無礙。「這一切都因為有你們的發心支持。」法師特別贊嘆佛光會義工親和力提升，「從低頭不語到微笑招呼，這就是修行路上的進步。」

面對即將來襲的暴風雪，滿普法師貼心叮嚀信眾儲備糧食、充滿手機電力，並宣佈下午文化活動順延至下周日（3月1日）。下周日還將舉辦「揚州糰子」包制活動，信眾可攜家帶眷親手包糰子，上供星雲大師以表追思感恩。

「希望新州佛光山未來成為美東的精神堡壘，就像西來寺一樣。」滿普法師帶領大眾發願，全場信眾齊聲響應：「好！」在風雪初降之際，大眾以滿滿法喜與願心，為今日法會寫下溫暖注記。

新州佛光山下周日（3月1日）活動：

10:00 am ~ 12:00 pm 包糰子趣味賽

1:00 pm ~ 5:00 pm 新春文化活動（含善童班活動、抄經、拓印、品茗、過五關,尋馬等）歡迎大家參加。

世報陪您半世紀

新州 星雲大師 暴風雪 春節 園藝

上一則

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

下一則

新澤西州蒙特維爾市中文教師、華裔家長 合辦春節午宴迎馬年

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤