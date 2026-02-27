新州佛光山法師勉勵信眾共築精神堡壘

儘管氣象預報發佈暴風雪 警報，新州 佛光山2月22日新春禮千佛法會依然湧入大量信眾，以精進修行迎接新年。監寺滿普法師開示時盛贊大眾：「這不就是精進嗎？這不就是頭陀行門嗎？」勉勵信眾在科技時代保持智慧判斷，以正信精進延續佛光山開山60年的願心。

風雪無阻精進行 頭陀行門在當下

法會上午10時啓建，信眾虔誠禮拜千佛，並恭讀星雲大師 〈新春祈願文〉。滿普法師開示指出，氣象預報雖稱十點降雪，但大眾仍依智慧判斷前來共修，「你們沒有因為科技發達而失去人的判斷本能，這就是智慧！」法師以「頭陀行門」詮釋大眾冒著風雪參與法會的心境，這也是修苦行；在靜息中修持，行門便是功德。」

法會回向偈為「法會功德殊勝行」，滿普法師說明，這是將年初一至今日的修持，回向十方法界一切眾生，精進力有多大，回向力就有多大。

回顧開山六十載 一磚一瓦見初心

為呼應2026年是佛光山開山六十週年也是星雲大師百年誕辰的「傳燈六十•百年仰望」主題，滿普法師特別安排播放《大雄寶殿修繕紀實》影片。片中佛光山長老娓娓道來建寺艱辛：從地主刁難、建材遭竊，到國際知名國畫大師張大千親題「大雄寶殿」匾額;為解決屋頂漏水，歷經近半世紀終於展開全面修繕，佛光山大雄寶殿自2024年10月起的修繕工程於今年大年初一完工重新啟用

影片中呈現早年大雄寶殿無空調、颱風天因屋頂漏水需撐傘作早課的場景，令在場信眾無不動容。滿普法師分享自身經歷：「我在佛光山讀書時，過年寶橋人潮洶湧，我們只能繞小路回寮區。」如今佛光山春節 吸引上萬人朝山，佛陀紀念館廣場「人潮湧動、了無空隙」，法師以此勉勵大眾：「一個地方佛法興不興盛，就看信眾的精進力。」

展望新州弘法路 眾人發願齊努力

滿普法師同時報告新州佛光山近期修繕進度：文教樓即將安裝冷氣，後續將進行內部裝潢與園藝 造景；未來更規劃打通兩棟樓，讓信眾寒冬往來無礙。「這一切都因為有你們的發心支持。」法師特別贊嘆佛光會義工親和力提升，「從低頭不語到微笑招呼，這就是修行路上的進步。」

面對即將來襲的暴風雪，滿普法師貼心叮嚀信眾儲備糧食、充滿手機電力，並宣佈下午文化活動順延至下周日（3月1日）。下周日還將舉辦「揚州糰子」包制活動，信眾可攜家帶眷親手包糰子，上供星雲大師以表追思感恩。

「希望新州佛光山未來成為美東的精神堡壘，就像西來寺一樣。」滿普法師帶領大眾發願，全場信眾齊聲響應：「好！」在風雪初降之際，大眾以滿滿法喜與願心，為今日法會寫下溫暖注記。

新州佛光山下周日（3月1日）活動：

10:00 am ~ 12:00 pm 包糰子趣味賽

1:00 pm ~ 5:00 pm 新春文化活動（含善童班活動、抄經、拓印、品茗、過五關,尋馬等）歡迎大家參加。