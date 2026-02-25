福爾喜護理及康復中心舉辦馬年春節聯歡會

胡惠霞（右5）、Sam Atlas（左4）、Mitch Levy（左5）與華人部工作人員合影。

金馬迎春，福滿康養。2月15日，福爾喜護理及康復中心（ECHELON Care & Rehabilitation Center）內張燈結彩、喜氣洋洋，一場溫馨熱鬧的春節 聯歡會在活動大廳隆重舉行。華人 區主任胡惠霞、中心總經理Sam Atlas、運營副總裁Mitch Levy等與中心全體各族裔老人、家屬代表及工作人員歡聚一堂，共迎馬年新春佳節。

活動在太陽舞獅團帶來熱鬧喜慶的舞獅表演中拉開帷幕。胡惠霞在致辭中向長期關心支持護理中心發展的社會各界人士表示衷心感謝，並向全體老人及家屬致以新春祝福。她表示，過去一年里，護理中心始終秉承「以人為本、服務至上」的理念，不斷提升康復護理水平，努力為老人營造安全、溫馨、專業的生活環境。新的一年，將繼續優化服務質量，讓每一位長者在關愛中收穫健康與快樂，在這裡安享幸福晚年。

總經理Sam Atlas、運營副總裁Mitch Levy在致辭中高度贊揚胡惠霞多年來為福爾喜所做出的卓越貢獻，正是她的用心與付出，讓來自不同族裔的長者們在溫馨歡樂的氛圍中感受到貼心服務與真摯關懷，真正實現了跨文化、跨族裔的融合與陪伴。

聯歡活動精彩紛呈，宋飛鴻老師現場表演中國傳統戲曲，一邊演唱一邊揮毫書寫「福」字贈送給長者，將中華傳統文化的藝術魅力展現得淋灕盡致，贏得陣陣掌聲與贊嘆。

富貴軍樂舞蹈團和五一舞蹈隊呈現精彩舞蹈節目，楊萬齡獻上溫馨演出。此外，長期每月前來中心為長者禱告關懷的中華基督教會及Mayday Dance Group亦帶來充滿祝福與愛的表演，為新春佳節增添祥和喜樂的氣氛。

整場聯歡會洋溢著溫馨與感動，不僅豐富了老人們的精神文化生活，也進一步拉近了老人、家屬與工作人員之間的距離。在歡聲笑語中，聯歡活動圓滿落幕。新的一年，福爾喜中心將以更加飽滿的熱情和更加專業的服務，陪伴長者們共同邁向幸福安康的美好未來。

福爾喜護理康復中心地理位置優越，交通便利，距費城華埠 僅20分鐘車程。中心擁有240個床位並設有華人專區，配備多名華語及各地方言翻譯人員。中心接受退伍軍人醫療福利、聯邦醫療保險 及醫療補助（含申請中），由專業中餐廚師提供營養可口的中式餐食，並定期開展麻將、手工製作、庭院園藝等豐富多彩的休閒活動，致力為長者打造溫馨、安心、便利的康養生活環境。如有任何疑問，請聯絡胡惠霞 609-682-4509。