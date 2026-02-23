年收15萬 新澤西州亞裔家庭稱霸各族裔

包括華人在內的新州亞裔家庭，年收中位收入高居各族裔之冠，圖為新州華人在美國夢購物中心進行文化演出。（本報檔案照片）

根據人口普查局(Census Bureau)最新數據，2024年新澤西州 的亞裔 家庭收入最高，家庭收入中位數為15萬2342元。相較之下，白人家庭的收入中位數為11萬7670元，非裔家庭為7萬6291元，西班牙裔家庭為7萬5448元。

整體來看，新澤西州2024年的家庭收入中位數為10萬4294元，高於前一年的9萬9781元，成為全美第二高。

高居全美家庭中位收入第一的是麻州 ，該州家庭收入中位數破六位數達10萬4828元。而在麻州內部的族群分布中，亞裔家庭的中位收入也稱霸各族裔，達到11萬7855元。

儘管亞裔整體收入居冠，但麻州在特定區域(如波士頓華埠)仍存在顯著貧富差距。數據顯示，華埠有超過27%的居民生活在貧窮線以下，且有約42%的家庭年收入低於3.5萬元。

全美在2023年至2024年間，亞裔家庭的收入中位數增長了5.1%，西語裔家庭的收入中位數增長了5.5%，而非裔家庭收入中位數則下降3.3%。

「美國社區調查」(American Community Survey)2024年的數據顯示，2024年新州約有9.2%的居民生活在貧窮線以下。

新州所有族群當中，西語裔居民的貧窮率最高，約有16%的西語裔兒童和成人生活在貧窮線以下。貧窮率第二高是非裔居民，貧窮率約有13.5%。

亞裔居民的貧窮率相對較低，約有6.2%生活在貧窮線以下，高於白人居民的貧窮率約為5.7%。

以人口數來看，相當於約85萬9029人包括所有族群的新州居民，其中35萬2992人是西語裔居民，代表西語裔成年人和兒童占貧困人口總數的41%。

與其他族群相比，西語裔居民在其他指標的表現也較差。例如，他們擁有高中和大學學歷的可能性較低。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)2025年的報告，全美西語裔人口的貧窮率有所下降，「2023年至2024年間，西語裔家庭收入中位數成長了5.5%，貧窮率從16.6%下降至15%」。

丕優研究中心的研究人員對全美各地的西語裔居民進行了調查，發現許多受訪的拉丁裔人士表示他們的財務狀況尚可，但也有不少人對自己的財務前景持樂觀態度，一半的受訪者認為他們和家人的財務狀況，在未來一年會有所改善。