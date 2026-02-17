我的頻道

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

新州佛光山辭歲迎新

【人間社 李貝、林秀嫺 美國紐澤西報導】
新州佛光山2月16日除夕夜禮拜《八十八佛大懺悔文》，信徒藉由禮懺發願淨化身心，除舊佈新，以清淨之心迎接新年的到來。17日上午首場新春禮千佛法會，監寺滿普法師贈與大眾「七千萬」——勉勵大家在新的一年「千萬」要正信、持戒、聞法、慚、愧、捨，以及般若慧等以此「七千萬」聖財，新的一年不忘行解並重、福慧雙修。

三好善童學苑8歲的可馨和6歲的可依兩姐妹，在爺爺奶奶、爸爸媽媽的帶領下，三代同堂參加延生普佛，並從法師手中歡喜領取馬年紅包。移民自大陸的高居士和同修及兒女全家辭歲迎新，多年來從不缺席。

大年初一許多家庭闔家前來道場禮佛，在佛前或獻花，或獻一盞心燈，或為自己和家人祈福、點一盞平安燈。人人佛前領取一個紅包，上面的金字有著滿滿的祝福，袋內除了結緣品外還有星雲大師的智慧語錄。道場發送加持過的桔子和糖果則寓意新年吉祥如意、甜甜蜜蜜。

五觀堂裡飄散著菜根香，享用過新春的齋菜，豐富多彩的文化與心靈體驗活動正式登場。精心策劃的多項活動，不僅在節慶中傳承中華文化，更體現人間佛教關懷社會、淨化人心的精神。大年初吸引了近200位參與。

在新春系列的文化活動中,有平日忙著工作謀生的夫婦帶著無任何信仰的17歲兒子和9歲的女兒專程來禮佛,並在星雲大師法像前與大師合影；有從中國來探親的伉儷與女兒、女婿，以及9歲和7歲的外孫三代同行，獻燈、祈願；有從外州遠道而來的全家穿著中式服裝，一一巡禮每一個攤位設施歡樂參與。

初加入佛光會的雙胞胎姐妹帶著媽媽及兒女，三代同堂參加法會,分別來懷念與體認中華文化並靜心抄經、有的耐心排隊等候拓印星雲大師墨寶「妙心」、「忍」等，都如獲珍寶帶回家中珍藏。

還有的信徒扶老攜幼前來禮佛,今年最小的是5個月大的小妞，拿到了此生的第一個春節紅包，髫齡雉童手持銅板敲鐘祈福，聽著和平鐘傳出的清脆悅耳聲、滿臉喜悅地傳出咯咯開心笑聲。

道場佈置的禪意花藝展,一盆盆清雅脫俗的作品，展現東方美學之韻，搭配著品茗和賞樂，現場氣氛溫馨祥和。

有趣的親子共同描寫裝飾對聯；讓香客自選在馬年裡,會得到哪一種馬的籤筒；在在處處都從富饒寓意深遠的情境中開啟智慧。三好善童學苑師生2月22日下午特別精心準備了親子DIY活動邀請大家參與。

首次造訪新州佛光山的包師姐表示，在輕鬆的遊戲「過五關」中，轉心迎光明活動特別有意義，他分享自己放下過去一年的煩惱，發願新的一年精進學佛，增廣慈悲，祈願早日證得空性能身心自在。

大家通過莊嚴的法會與多元的文化體驗，增強家庭每位成員和社會人與人之間的正向連結,為紛擾的生活，注入正能量。為鼓勵大眾在新的一年中實踐慈悲、智慧與善行，共創「和諧共生 馬到成功」的美好未來，新州佛光山於本週六、日（2/21及2/22）仍持續春節系列慶祝活動，歡迎社會大眾蒞臨感受祥和歡喜的新年。

2/21 (週六) 10:00 am ~ 5:00 pm 新春文化活動

2/22 (週日) 10:00 am ~ 12:00pm 新春禮千佛法會

1:00 pm ~ 5:00 pm 新春文化活動

