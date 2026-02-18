新州華人聯合總會馬年春節聯歡 氣氛熱烈

總會主席胡世遠(發言者)帶領共同主席、籌委會成員向新澤西華人賀年。（主辦方提供）

新澤西華人 聯合總會日前在桑莫塞(Somerse)雙樹酒店舉行「2026馬年春節 聯歡晚會」，中國駐紐約總領館官員、地方市長、州教育工會副主席、新澤西理工學院校長、華人學委及數十個華人社團代表逾600人共慶佳節。

總會主席胡世遠與籌備會成員一起向大家拜年，並緬懷創會主席林潔輝，祝願總會越辦越好。中國駐紐約總領館主任潘焱、五位新澤西地市市長、新澤西理工學院校長林竹進及七位華人學委也先後上臺送上新春祝福。海之晨公司、金門超市、福建同鄉會等主要贊助方代表亦表達新春恭賀，籌委會與嘉賓向現場孩子派送紅包，傳承尊老愛幼的中華傳統。

新澤西華人聯合總會春晚聯歡參與踴躍。(主辦方提供)

共同主席郭瑞堯、李世群、謝成傑、郭洪寶及義工隊長伍衛、盧叆儀老師等協助籌備，佈置展臺、準備餐前糖果金桔與年夜飯，增添節日氣氛。演出由共同主席佟衛東、張黎、王憶簫、褚焱主持，節目豐富多元，涵蓋民俗舞蹈、民族歌舞、傳統戲曲及現代表演。

尚武體育會舞獅氣勢磅礴，星韻童聲合唱團演唱「萱草花」純淨動人，夢露舞蹈隊「張燈結綵」、華夏愛迪生舞蹈團古典舞「墨」、希望歌舞團藏族舞「雪兒達娃」、李堡華聯舞蹈團「春之歌」展現各地民族風情。劉小虎快板書「武松趕會」、徐燊垚川劇變臉、黃曉彥京劇選段「打虎上山」、福建同鄉會「故鄉情」歌曲聯唱及小辣椒拉丁舞隊「蘭巴達恰恰」各具特色，北美小芳黃梅藝術團腰鼓舞「鼓動天地」為晚會畫下完美句點。