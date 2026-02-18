我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

新州華人聯合總會馬年春節聯歡 氣氛熱烈

記者劉偉／新澤西州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總會主席胡世遠(發言者)帶領共同主席、籌委會成員向新澤西華人賀年。（主辦方提供）
總會主席胡世遠(發言者)帶領共同主席、籌委會成員向新澤西華人賀年。（主辦方提供）

新澤西華人聯合總會日前在桑莫塞(Somerse)雙樹酒店舉行「2026馬年春節聯歡晚會」，中國駐紐約總領館官員、地方市長、州教育工會副主席、新澤西理工學院校長、華人學委及數十個華人社團代表逾600人共慶佳節。

總會主席胡世遠與籌備會成員一起向大家拜年，並緬懷創會主席林潔輝，祝願總會越辦越好。中國駐紐約總領館主任潘焱、五位新澤西地市市長、新澤西理工學院校長林竹進及七位華人學委也先後上臺送上新春祝福。海之晨公司、金門超市、福建同鄉會等主要贊助方代表亦表達新春恭賀，籌委會與嘉賓向現場孩子派送紅包，傳承尊老愛幼的中華傳統。

新澤西華人聯合總會春晚聯歡參與踴躍。(主辦方提供)
新澤西華人聯合總會春晚聯歡參與踴躍。(主辦方提供)

共同主席郭瑞堯、李世群、謝成傑、郭洪寶及義工隊長伍衛、盧叆儀老師等協助籌備，佈置展臺、準備餐前糖果金桔與年夜飯，增添節日氣氛。演出由共同主席佟衛東、張黎、王憶簫、褚焱主持，節目豐富多元，涵蓋民俗舞蹈、民族歌舞、傳統戲曲及現代表演。

尚武體育會舞獅氣勢磅礴，星韻童聲合唱團演唱「萱草花」純淨動人，夢露舞蹈隊「張燈結綵」、華夏愛迪生舞蹈團古典舞「墨」、希望歌舞團藏族舞「雪兒達娃」、李堡華聯舞蹈團「春之歌」展現各地民族風情。劉小虎快板書「武松趕會」、徐燊垚川劇變臉、黃曉彥京劇選段「打虎上山」、福建同鄉會「故鄉情」歌曲聯唱及小辣椒拉丁舞隊「蘭巴達恰恰」各具特色，北美小芳黃梅藝術團腰鼓舞「鼓動天地」為晚會畫下完美句點。

總會秘書長張世紅表示，晚會成功得益於各共同主席的全力支持及各部門積極配合，並感謝70多家商家與個人的贊助，以及總會100多位義工的熱情參與。到會的美國華人聯盟主席薛海培、舍得酒業董事長田繼延、紐約麒麟金閣董事長劉增棋及導演高峰等均表示，總會春節晚會對凝聚新澤西及周邊華人社群力量具有重要意義，充分展現社區凝聚力與文化傳承成果。

星韻童聲合唱團演唱「萱草花」。（記者劉偉/攝影）
星韻童聲合唱團演唱「萱草花」。（記者劉偉/攝影）
演出節目之一。（記者劉偉/攝影）
演出節目之一。（記者劉偉/攝影）
7位新澤西地方華人學委祝賀新年。（記者劉偉/攝影）
7位新澤西地方華人學委祝賀新年。（記者劉偉/攝影）
晚會壓軸節目腰鼓舞「鼓動天地」。（記者劉偉/攝影）
晚會壓軸節目腰鼓舞「鼓動天地」。（記者劉偉/攝影）

世報陪您半世紀

華人 新澤西 春節

上一則

敦親睦族 共慶馬年李氏公所新春團年宴會

下一則

猜燈謎、領紅包… 北卡夏樂台僑齊賀馬年新春

延伸閱讀

馬年到／60年一遇「赤馬年」火旺動盪 人心易浮躁

馬年到／60年一遇「赤馬年」火旺動盪 人心易浮躁
舊金山中華總商會 「財神到」慶典迎火馬年

舊金山中華總商會 「財神到」慶典迎火馬年
新州地稅去年創新高 屋主均付逾萬元

新州地稅去年創新高 屋主均付逾萬元
馬年迎春喜氣洋洋 芝城廟會精采不斷

馬年迎春喜氣洋洋 芝城廟會精采不斷

熱門新聞

涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

2026-02-12 20:27
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
一名華人去年11月初在橋港區遭ICE逮捕。((華埠/橋港區快速反應團隊)

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

2026-02-10 09:56
湯瑪斯。（芝加哥警局提供）

近距離槍殺芝加哥2華男 25歲兇嫌判終身監禁

2026-02-11 14:27
馬里蘭州洛克維爾伍頓高中學生，9日下午在校園解除封鎖後離開校園，登上校車前往與家長團聚。(美聯社)

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

2026-02-10 09:47
芝城超市多數商品在調漲價格後，幾乎都沒有再降回來。(特派員黃惠玲／攝影)

川普承諾跳票？通膨趨緩 物價未回頭 芝咖啡牛肉續漲

2026-02-13 10:37

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉