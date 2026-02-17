新州地稅去年創新高 屋主均付逾萬元

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州社區事務廳(Department of Community Affairs)公布最新數據，新州去年平均房地產稅(property tax)再創新高，屋主平均支付地稅達1萬570元，這也是該州地稅連續第二年超過1萬元；而不同地點的地稅金額差距懸殊。

最新數據顯示，去年新州屋主平均繳納的地稅較前一年增加475元。

隸屬肯頓郡(Camden County)的塔維斯托克鎮(Tavistock)屋主平均地稅位居新州第一名，高達3萬8387元， 不過，即使位處最富裕城鎮之間，這個超小型自治市鎮仍顯得格外特殊，全鎮只有三棟房屋，全部圍繞著一個超級豪華的高爾夫球場而建，居民必須是球場會員才能在該鎮擁有房產。

艾塞克斯郡(Essex County)的米爾本鎮(Millburn)，該鎮地稅位居全州第二，當地屋主去年平均繳納2萬6292元地稅；頂級肖特希爾斯購物中心(Mall at Short Hills)就位於這個鎮區。

在此同時，若干小鎮地產稅低得驚人。

蘇塞克斯郡(Sussex County)內的沃爾帕克鎮(Walpack)屋主去年平均只需繳納 1143元地產稅。該鎮是新州人口第二少的城鎮，居民不到10人，鎮上既沒有學區、也沒有全職的鎮府雇員。

在新州，地產稅由地方政府繳納，用於支付道路、圖書館、地方政府和其他基礎設施營運費用；學校經費通常用掉大部份地產稅，約佔52%。

新州178個城鎮超過60%的平均地稅用於當地學校。

有些地區的屋主可透過管道節省地產稅，這些管道包括州府資助的地稅減免項目如「Stay NJ」、「ANCHOR」和「Senior Freeze」等福利。

新州 新澤西州 學區

