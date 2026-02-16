我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

隱瞞價格涉欺騙 新州豪車經銷商遭罰84萬

編譯尤寶琪／綜合報導

一家被指控隱瞞價格並違反車輛檢驗規定的豪華車經銷商，日前由新澤西州檢察長下令處以超過80萬元的罰款。

新澤西州總檢察長辦公室日前發表聲明指出，BM Motorcars於1月20日被判處罰款84萬2776.24元，包括79萬3500元的民事罰款，以及向州政府支付的4萬9276.24元法律和調查費用。

這家經銷商在其網站上宣傳銷售包括瑪莎拉蒂(Maserati)、賓士(Mercedes-Benz)與保時捷(Porsche)等多款豪華汽車。

州調查人員指控該經銷商，在長達十年的時間裡，透過不向買家披露車輛的關鍵資訊，以及在廣告中隱藏價格詳情來欺騙消費者；當局表示，該企業也違反了「詐騙消費者法」(Consumer Fraud Act)以及一項在2018年與消費者事務廰(Division of Consumer Affairs)達成的同意令(Consent Order)。

「對於新澤西州的家庭來說，取得一輛安全且價格合理的汽車並非是種奢侈，而是必需的。消費者在購車這一昂貴且複雜的過程中，有權獲得清晰、真實的信息，」新澤西州代理檢察長達文波特(Jennifer Davenport)，「當企業試圖欺騙消費者並隱瞞其銷售產品的真實情況時，我們一定會起身捍衛消費者的權益。」

在調查人員在兩個月內發現該企業有511項違規行為後，一項針對該企業的民事訴訟隨之被提起；州政府指控該經銷商多年來隱瞞車輛總價，誘使客戶簽署非法車輛檢驗豁免書，並且未能提供已簽署的里程表披露聲明副本。

BM Motorcars還被指控未按規定披露，未經授權進口，可能不符合美國的安全和排放標準的「灰色市場車輛」(gray market vehicles)信息。灰色市場車輛的銷售是2018年同意令的主題，根據此同意令，BM Motorcars被處以5萬5899元的罰款。總檢察長辦公室表示，2018年後，該經銷商繼續銷售這些高風險車輛。

新澤西州 詐騙 賓士

