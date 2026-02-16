颶風後冒領150萬賑災金 賓州婦被判刑5年

2021年9月初的颶風，造成賓州多處淹水。(美聯社)

賓州 蒙哥馬利郡(Montgomery County)34歲女子威廉斯(Jasmine Williams)在五年前艾達颶風 (Hurricane Ida)過後，以代人冒領賑災金而從中收成的方式，詐取政府150萬元，被判處五年監禁。

2021年颶風「艾達」肆虐，造成賓州數千處房產受損，費城 萬安街快速道路(Vine Street Expressway)也被洪水淹沒。

被告威廉斯在法庭上說，對自己的行為感到羞愧，保證以後絕對不再犯類似錯誤。犯罪後的幾年裡生下一個女兒，如今女兒兩歲，為人母的經歷讓她意識到自己過去犯錯。

美國地區法官霍奇(Kelley B. Hodge)說，威廉斯一連串決定都是為了保有自身利益而損害他人利益，是對真正需要政府援助的人敲詐勒索。她對著威廉斯說，「你所做的事情完全出於貪婪。」

威廉斯另外被判處四年監管釋放。

2021年8月，颶風艾達造成毀滅性破壞，造成近百人死亡，經濟損失達數百億元。費城官員則估計，該市共1萬1000處房產受損。

風暴過後幾月，時任總統拜登(Joe Biden)從聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency, FEMA)撥款進行災後重建；威廉斯就是在那時候開始有計畫詐取賑災金。

威廉斯當時在社群媒體貼文聲稱她可協助人們填表申請聯邦援助，未受風暴影響的人也可申請。

威廉斯幫忙針對實際上不擁有或未受損的房產申請援助，並偽造虛假急診室帳單和房屋維修估價單等文件，以便通過FEMA審查。

威廉斯替人說謊請領賑災金，而後抽取一半金額，共約幫助150人提交虛假申請，導致FEMA發放約150萬元欺詐性款項。

威廉斯去年針對電匯詐欺、郵件詐欺等20多項指控認罪。

美國助理檢察官曼德鮑姆(Ruth Mandelbaum)說，威廉斯用非法所得支付奢侈開銷，到巴哈馬和泰國度假並且買奢侈服裝、珠寶。

威廉斯的律師麥凱維爾(Summer McKeivier)坦承威廉斯行騙，但辯稱她並非完全出於貪婪，也是為自己和他人提供經濟保障，並補充威廉斯先前無犯罪記紀錄。