費城亞裔運動選手 代表美國參加冬奧

韓裔短道競速滑冰選手安德鲁·徐(Andrew Heo)為美國冬奧參賽代表之一。(美聯社)

冬季奧運 6日晚間舉辦開幕式，美國隊共有232名運動員參賽，其中有三位來自費城 地區，包括韓裔短道競速滑冰選手安德鲁·徐(Andrew Heo)。

參加本屆冬季奧運美國隊的三名費城選手除了安德鲁·徐，另有在費城出生、在費城大都會區月桂山(Mount Laurel)生活及受訓的花式滑冰選手伊莎貝爾·萊維托(Isabeau Levito)、以及在費城出生並在賓州布魯莫爾(Broomall)長大的冰上溜石選手泰勒安德森-海德(Taylor Anderson-Heide)。

安德鲁·徐是三名來自費城的唯一亞裔選手；他是第一代韓國移民的兒子，在沃靈頓(Warrington)長大。追隨表兄弟和哥哥的腳步，投身速滑運動。

安德鲁·徐17歲首次入選美國國家隊，三年後在2022年北京冬奧 會首次參加奧運賽，在男子1000公尺比賽中獲得第七名、1500公尺比賽中獲得第28名，並在2000公尺混合接力賽獲得第八名。此外，他曾兩次獲得世錦賽銅牌，又於2025年在國際滑冰聯盟短道速滑世界巡迴賽(ISU Short Track World Tour race)贏得500公尺比賽冠軍，是參加該比賽拿下的第一個冠軍。

安德鲁·徐2022年到北京參加冬季奧運時正值新冠疫情期間，他的父母親只能在巴克斯郡(Bucks County)的家裡看比賽，這一次到米蘭參賽，父母終於可到場觀賽，為他加油。

男子速滑比賽將於2月7日至21日舉行。安德鲁·徐將參加1500公尺、500公尺和2000公尺混合接力賽。混合接力賽決賽10日舉行，1500公尺、500公尺決賽各於14日、18日舉行。

花式滑冰選手伊莎貝爾·萊維托今年18歲，3歲就開始滑冰。泰勒安德森海德從小和雙胞胎妹妹莎拉·安德森一起練習冰上溜石，並在保利(Paoli)的費城冰壺俱樂部(Philadelphia Curling Club)接受訓練。

本屆冬季奧運美國隊232名參賽者當中有117名男運動員、115名女運動員，其中包括98名歷屆奧運選手和18名奧運冠軍選手。目前正在義大利米蘭(Milan)和科爾蒂納(Cortina)參賽。