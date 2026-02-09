賓州1大學新生兄弟會酒醉摔死 判賠780萬

賓州 綜合性大學布倫斯伯格大學(Bloomsburg University)2019年發生新生在兄弟會 派對酒醉事故，當年18歲大一新生金恩(Justin King)不幸摔倒死亡，其家屬訴訟多年後，陪審團判該校姊妹會、兄弟會賠償780萬元。

金恩來自賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)吉爾伯茨維爾(Gilbertsville)，他參加兄弟會迎新派對玩遊戲，在短時間內大量喝烈酒而飲酒過量不幸身亡。

金恩家人聘請律師事務所Kline & Specter三名律師提告，金恩的母親卡羅爾·金恩(Carol King)2021年提起訴訟，涉案的兄弟會西格瑪(Kappa Sigma)及數十名被告已與金的母親卡羅爾·金恩(Carol King)稍早已與她達成和解，但是那一場迎新活動使用姊妹會Alpha Sigma Tau成員的房子，該姊妹會選擇訴諸法庭。

金恩的母親說，她對判決結果相當滿意，判決獲賠讓她為兒子討回公道。

Alpha Sigma Tau透過聲明堅決反對判決結果；受託律師事務所的卡邁克爾(Ellen Carmichael)說，他們考慮採取法律行動。

金恩的母親對兄弟會、姊妹會及其36名成員提起訴訟，指控他們對兒子灌酒。

金恩當時被灌下含有伏特加混合酒在內的烈酒，參加「酒桶賽跑」遊戲，要在短時間內大量飲酒，後來從75呎堤岸上跌落，第二天早上被發現，血液酒精含量0.22，幾乎是法定上限的三倍。

布倫斯伯格大學未被提告。校方已永久撤銷該兄弟會的認可，該分會也被逐出校園，姊妹會被停權四年。

陪審團裁定姊妹會和兄弟會各承擔35%死亡責任、金恩本人承擔24%、六名兄弟會成員各承擔1%。依此推估，姐妹會需賠償273萬元，加計延遲支付的賠償金，實際金額將超過350萬元。

訴訟稱，被告違反「反霸凌法」(Anti-Hazing Statute)。該法是2017年賓州州立大學(Pennsylvania State University)一名學生因參加大量飲酒的兄弟會而從樓梯摔下身亡後頒布的。涉案姐妹會被判疏忽罪及違反反霸凌法。