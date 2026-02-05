房價高 氣候冷…麻州人口流失攀升

運輸租賃公司U-Haul報告指出，年度人口外流比前一年增加53%，但由於移民流入，整體人口仍呈增長。(U-Haul臉書)

根據美國人口普查局最新數據，麻州 (Massachusetts)在2024年7月至2025年7月間人口減少約3萬3000人，麻州這波人口外流，較前一年增加53%。

不過，據運輸卡車租賃公司U-Haul於今年1月發布的報告，因來自其他國家的移民增加，麻州人口仍呈現小幅成長，該州人口成長率在全美排名第46名。

一項針對遷出麻州民眾的訪談顯示，搬離原因主要是住房成本、稅務負擔與氣候，少數家庭考慮托兒費用，而非就業問題。

Scott Bailey在麻州從事模組化住宅創業，2021年全家搬至北卡夏樂(Charlotte)，僅花比出售波士頓 (Boston)公寓少的錢購房，托兒費用也大幅下降，但他表示當地社區互動與家鄉認同感不足。

57歲的作家Bill Shander因退休計畫，將生活從霍普金頓(Hopkinton)遷往新墨西哥州 (New Mexico)阿爾伯克基(Albuquerque)郊區，同時在墨西哥托多斯桑托斯(Todos Santos)擁有第二住所，減少房貸與地產稅支出。

Jolie Gan畢業於麻省理工學院(MIT)計算神經科學碩士後，2025年前往舊金山(San Francisco)，追求更高薪與創新環境。David Hayes原在波士頓(Boston)從事科技招聘，COVID期間開始遠端工作，2025年1月定居猶他州(Utah)，希望與子女靠近。

Scott White夫婦2020年購入佛羅里達州(Fort Lauderdale)房產作度假出租，2022年定居，享受較安靜生活與自宅辦公環境。White表示雖然懷念波士頓文化，但喜愛更低稅收與私密空間。

訪談受訪者普遍認為，高房價、稅收與氣候是主要外流原因，而遠端工作與生活方式重塑提供了可行替代方案。許多人仍懷念麻州文化與人脈，但現實生活便利與經濟考量促使他們選擇離開。部分人未來若空巢，可能考慮回流或部分年度居住，但多數已適應新環境。

專家指出，人口回流成本高昂，政府須迅速提供住房、稅收與教育誘因，以留住居民。