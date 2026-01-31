我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

新州37歲華男打死父母被控罪 筆記本寫「願望清單」令人發毛

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新澤西州薩默塞特郡(Somerset County)檢察官28日宣布，希爾斯伯勒市(Hillsborough)一名37歲華裔男子派翠克·林(Patrick J. Lin，音譯)，涉嫌去年9月25日在位於康奈爾小徑(Cornell Trail)的一處住家內，疑以棒球棒將年邁父母活活打死，檢方已對兇嫌提出多項重罪指控。死者為其69歲的父親、新州著名民權領袖林德偉(David Lin)與同齡母親林珍(Jean Lin，音譯)。

薩默塞特郡(Somerset County)檢察官麥克唐納(John McDonald)表示，警方案發當天下午接獲安全檢查請求後趕抵現場，期間嘗試近兩小時與屋內住戶聯繫。直到當晚6時24分，警方進入住宅。

警方進屋後，遇到持有武器的派翠克·林。兩名希爾斯伯勒警員隨即開槍擊中林。林被送往附近醫院救治，傷勢一度危急，目前情況穩定。

警方隨後在住宅二樓的兩間臥室內，分別發現林的父母倒臥屋內已無生命跡象。法醫鑑定指出，兩名死者均死於頭部遭鈍器重擊，死因判定為他殺。

警方在調查中於林的房間內發現了一本筆記本，裡面據稱包含一個令人毛骨悚然的「願望清單」，其中第二項寫著 「殺人然後逍遙法外(to kill someone and get away with it)」，顯示至少有預謀或念頭層面的證據。

警方根據證據推測，林在殺害父母後有計畫準備逃離現場。調查人員發現他曾訂購即食餐(Meals Ready to Eat)及帶刀具，並從銀行提領現金，顯示其可能試圖脫逃。

警方在林的臥室找到多支棒球棒，其中一支檢測呈血跡陽性，現場也有血液飛濺痕跡，顯示暴力攻擊是劇烈且有準備。

目前檢警方面沒有公布更完整的心理動機、精神狀態或家庭背景解釋，也未披露是否有精神健康或其他壓力因素涉入。官方稱此為孤立事件，此案不構成對社區的持續威脅。

檢方表示，派翠克·林已被控兩項第一級謀殺罪、一項第一級未遂謀殺罪，以及兩項第三級武器相關罪名。

林德偉曾任希爾斯堡教育委員會(Hillsborough Board of Education)委員，並長期參與「日裔美國公民聯盟」(Japanese American Citizens League, JACL)事務。他於2012年與2014年當選JACL全國主席，是該組織成立以來首位擔任此職的非日裔人士。

日裔 新澤西州 美國公民

上一則

喬州父槍殺亞裔4親友 3童藏衣櫥逃過死劫

延伸閱讀

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
資深房產顧問王芳談多家庭投資的利弊

資深房產顧問王芳談多家庭投資的利弊
新州州長一上任就宣布凍結電費 暫停受理漲價案

新州州長一上任就宣布凍結電費 暫停受理漲價案
「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫