免費社區心肺復蘇術中文小課堂 將在蒙哥馬利華夏中文學校舉辦

新澤西訊
此次有實操練習機會的免費社區心肺復蘇術講座由Rutgers Robert Wood Johnson醫學院的醫學生為大家用中文授課。將於1月31日在蒙哥馬利華夏中文學校下午1:30和3:30舉辦兩場，歡迎大家參加。

這是由來自美國亞太裔醫學生協會新澤西羅伯屋強生醫科大學分會（Asian Pacific American medical student association ）的幾位醫學生發起並主導的社區教育計劃的其中一部分，洪嘉鈞（George Hung），谢如意（Joy Xie）和姚雪桐（Michelle Yao）等幾位醫學生共同組織，由林偉如醫生擔任指導老師，已經在醫院及社區， 和多家中文學校如華夏東部分校和愛迪生分校成功舉辦，爲社區做了很多相關方面的教育和講座。

該講座免費向所有社區成員開放。無需任何醫療經驗。將學習到至關重要的並能夠挽救生命的CPR（心肺復甦術）技能，這些技能在緊急情況下可能會發揮關鍵作用， 拯救生命。

歡迎所有人參加，學習如何幫助挽救生命。

時間：2026年1月31日

• 第一場Session 1: 1:30–2:30 PM

• 第二場Session 2: 3:30–4:30 PM

地點：Montgomery Huaxia Chinese School

375 Burnt Hill Rd, Skillman, NJ 08558

聯係方式：Eric Li [email protected]

