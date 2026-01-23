商業地產加稅受阻 吳弭痛批麻州參議會

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
波士頓市長吳弭。(路透)
波士頓市長吳弭。(路透)

麻州參議會上周表決否決波士頓市長吳弭(Michelle Wu)提出「暫時將更多房地產稅負轉移至商業地產」的計畫。吳弭除點名批評反對該案的特定參議員，也公開表達對州議會長期掌控地方事務權力的不滿。

吳弭多年來持續推動該稅制調整方案，背景源於新冠疫情期間，波士頓商業地產價值下滑，導致住宅地產稅負被迫提高以彌補稅收缺口。她說，市府有責任捍衛屋主權益，因本月住宅地產稅已面臨13%的調漲。

依現行法規，波士頓若要調整房地產稅率結構，必須取得州議會同意。目前波士頓對商業地產課徵的稅率已是住宅的175%，該提案因此遭到財政監督團體及具影響力房產與商業團體反對。

2024年，吳弭提出的兩個版本雖獲市議會與州眾議會通過，但最終均未能在州參議會完成表決。第三版方案於去年2月再度獲市議會通過。吳弭在去年成功連任後，重新加強遊說力道。一名支持她的議員上周將該案以修正案形式附加至其他法案中，迫使參議會表決，但最終以33票反對、5票支持遭否決。

吳弭21日接受GBH公共電台(Boston Public Radio)節目訪問時表示，雖然終於看到參議會進行表決，但她對表決背後的影響力深感憂心。

她指出，該方案獲得幾乎整個波士頓市議會、所有來自波士頓的州眾議員，以及六名州參議員中的四人支持，卻仍遭否決。她並點名參議員柯林斯(Nick Collins)與布朗斯伯格(William Brownsberger)「背離選區民意」。

吳弭表示，這樣的挫折並非波士頓獨有。「總得有所改變，」她說，「這不只是波士頓的問題，而是我從各地社區聽到的共同挫折。」

吳弭批評，現行制度讓參院花更多心力阻擋地方政府提出的「常識性方案」，卻未能提出全州層級的解方，協助社區因應稅收困境。

