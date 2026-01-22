墨菲簽署 新州限制ICE在醫院、學校執法

墨菲於20日結束新州州長任期。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)20日在任期結束前幾小時宣布，他已簽署了備受爭議的限制移民 執法法案，但同時也否決另兩項很可能在法庭上受到挑戰的移民相關法案。

墨菲簽署的法案限制移民執法行動，將醫院和學校指定為「安全區」，禁止移民海關執法局(Immigration and Customs Enforcement ，ICE )人員在沒有司法搜查令的情況下進入這些場所。

新簽署法案要求新州 檢察長公布對「敏感場所」的示範政策，並規定新州將專門針對宗教場所制訂一項示範政策，以防止ICE人員進入。

墨菲表示，無論在教堂祈禱、在學校學習、在醫院接受治療、或尋求法律援助，任何人都不該因為其移民身份而生活在恐懼或不確定之中，也不該因此不敢尋求必要的服務。

議員們提交給州長的另兩項旨在限制與ICE合作的法案卻遭墨菲否決。

墨菲動用擱置否決權，否決限制與聯邦當局資訊共享的提案。墨菲認為該法案有誤，需要補充條款以確保不與聯邦法律衝突；他也拒絕為新州用以限制地方和州執法人員何時可與ICE 合作的「移民信任指令」(Immigrant Trust Directive)立法。

倡議者將墨菲否決的法案視為核心訴求，主張這些對於保護無證居民免受川普聯邦執法迫害至關重要。但墨菲表示，將指令轉化為法律的法案在立法過程被大幅修改應接受新的法律審查。

墨菲說，他很擔心簽署這項與「移民信任指令」不同的法案會使新州面臨新法律挑戰、並受到法官重新審查，法官們可能不會做出同樣裁決以維護這些至關重要的保護措施。他也擔心新法可能危及移民安全。

法案支持者批評，墨菲等到最後一刻才針對這兩項法案行使擱置否決權。他們說，墨菲否決兩項法案與民主黨公開承諾抵制川普移民政策相違背；被否決的法案都是專門因應法律挑戰而起草。