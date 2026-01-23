悅滿樓喜慶九週年 同賀新春迎馬年 合菜盆菜齊登場 全場九折回饋您
新州悅滿樓餐廳已經踏入第九週年！新春佳節來臨之際，餐廳為回饋顧客特別推出即日起無論堂食、外賣均享全場九折優惠，早茶，聚餐，山珍海味全場通用。馬年新春特別推出的合菜盆菜也同享九折優惠，機會難得。歡迎大家前來共慶佳節！品佳餚！享優惠！迎新年！
一馬當先！今年悅滿樓推出的賀年盆菜絕對讓您不容錯過：五頭鮑魚六隻、發財蠔豉、薑蔥焗龍蝦、花生南乳炆豬手、豉油皇明蝦、順德煎魚餅、蠔皇鴨掌、當紅炸子雞、花菰、蓮藕、枝竹、浮皮、生菜、蘿蔔、西蘭花。特別奉送：臘味蘿蔔糕一份。特惠價每盆只要＄248.00，再另加九折優惠，只限外賣（器皿控金＄10.00憑收據退回）。
今年合菜更是用料考究，價格親民！兩款賀年合菜任您選：
大展鴻圖宴
每席特惠＄468.00，另加九折優惠
恭喜發財大拼盆；金磚玉帶蝦球；悅滿小炒王；瑤柱一品海皇羹；蠔皇五頭鮑魚（十隻）；薑蔥雙龍蝦燴伊麫；當紅炸子雞；清蒸游水海上鮮；臘味糯米飯；精美甜品；合時鮮果
馬到功成宴
每席特惠＄528.00，另加九折優惠
恭喜發財大拼盆；脆奶伴龍皇；炭燒牛柳粒；鮮海底橄燉鷓鴣；蠔皇五頭鮑魚（十隻）；薑蔥雙龍蝦燴伊麫；當紅炸子雞；清蒸游水海上鮮；臘味糯米飯；精美甜品；合時鮮果
悅滿樓從不讓您失望，以絕對香港，純正粵菜為主打定讓你和家人度過美好新春佳節！歡迎舊雨新知前來預約品嘗！
悅滿樓海鮮酒家(Dimsum Seafood Restaurant) 位於新州中部Avenel市1號公路邊，交通方便，停車位充足，地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600，歡迎來電預定聚餐或酒席。
