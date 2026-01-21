費城福建同鄉聯合會、賓州中國和平統一促進會新春團拜會

兩會會員新春團年合影。後排站立者右6、7為鄭麟、盧統雲，右5林錦水，右1-4為吳日強、王建明、張天晨、施克麗，左1-4為兩會首領遊誠耀、鄭金光、陳姿、盧代仁。

1月18日晚，費城 福建同鄉聯合會（下簡稱「聯合會」）、賓州 中國和平統一促進會（下簡稱「和統會」）在華埠 友緣餐廳舉行新春團年聚會。兩會 會員、華埠僑領與近百位閩籍鄉親歡聚一堂，暢敘鄉情，共賀新春。現場鄉音繚繞，氣氛喜慶熱烈，充滿了濃鬱的閩籍年味和深厚的同鄉情誼。

聯合會主席鄭麟向全體來賓和會員鄉親致以最誠摯的新春祝福，他回顧了過去一年同鄉會在服務鄉親、聯絡鄉誼、參與社區公益、弘揚閩文化等方面所做的工作和取得的成績。他表示，新的一年，同鄉會將繼續發揮橋梁紐帶作用，努力為同胞排憂解難，促進大家更好地安居樂業、融合發展；同時將進一步團結凝聚力量，積極為促進中美各領域的交流合作牽線搭橋。

和統會會長王建明表示，時代在變，不變的是辭舊迎新之際，中國人春節 團圓相聚的傳統。春節是連接海內外中華兒女的情感紐帶，也為中西文化交流架起一座橋梁。鄉音鄉情暖人心，傳統習俗喚醒了大家的故鄉記憶，在此向在座各位致以崇高的敬意和美好的新春祝願。

聯合會議長盧統雲、第一常務副主席林錦水表示團年飯不僅是為了辭舊迎新，更是一次心靈的團聚。希望會員們不管這一年經歷了什麼，有多少風風雨雨，只要大家能圍坐在一起，便是歲月最好的饋贈。

大費城僑學界秘書長吳日強、協勝公會元老陳姿、聯合會創會會長林建和、盧代仁、榮譽會長張天晨等嘉賓紛紛送上了新年的美好祝願。鄉親們用熟悉的鄉音親切交流，詢問彼此近況，分享家鄉新貌與發展機遇，記者鏡頭記錄下這溫馨團圓的時刻。豐盛的晚宴中，具有福建風味的佳餚，讓鄉親們在舌尖上重溫「家鄉的味道」。現場歡聲笑語不斷，其樂融融。

與此同時，會上宣佈，經會員們一致同意，由聯合會原班領導層繼續連任新一屆領導班子，帶領會員們繼續攜手廣大鄉親，共赴新徵程，續創輝煌。

此次新春團拜會不僅是一場節日的歡聚，更是一次鄉情與力量的凝聚。它展現了閩籍同胞團結友愛、積極向上的精神風貌，也體現了兩會強大的組織力和凝聚力。在新的一年裡，兩會將弘揚“敢拼會贏”的福建精神，共同為美好生活奮鬥，為中美友好往來貢獻更大力量。