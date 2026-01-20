波士頓未來幾天嚴寒 周末溫度更低

波士頓 正迎來一段持續低溫且可能伴有降雪的嚴寒周。馬丁路德金恩紀念日(19日)清晨全市出現零星降雪，隨後極地冷空氣迅速南下，氣象局預測未來數日氣溫仍將顯著偏低，體感溫度甚至可能接近華氏零度以下。

這波寒潮被視為本季最強之一，並可能與即將出現的冬季風暴交互影響波士頓及新英格蘭 地區的天氣。

19日當日最高氣溫僅約華氏35度，降水機率達100%，雖然積雪不足1吋，但風勢強勁，稍晚風向自西北轉為西南，陣風可達每小時20哩。晚間氣溫迅速降低，最低約華氏18度，西風增強，陣風更可能達28哩。隨著北極冷空氣持續南下，本周初波寒意將讓居民外出時需多加保暖。

20日氣溫預計進一步下降至華氏20多度，並伴隨刺骨寒風。雖然21日可能短暫回暖，高溫可回升至華氏33度左右，但這波溫和只是短暫現象，氣象局與地方預報均指出，隨後寒流將再度壓境。23日白天氣溫恐難超過華氏27度，且隨著周末再度來襲的寒冷氣流，24日夜間至25日低溫可能下探華氏1度，高溫僅約華氏16度，這有可能成為本季最冷時段之一。

除了氣溫偏低，本周也存在再度降雪的可能。最新氣象模型顯示，一股冬季風暴正在美國東部醞釀，可能在周末與南下的寒流交互影響。若寒流主導，則新英格蘭地區保持乾冷天氣；若風暴向北推進，波士頓一帶可能迎來更顯著的積雪機會。預測指出，風暴系統在東海岸沿線可能帶來少量至中量降雪，局部地區積雪量有機會達到2至4吋。

氣象專家提醒民眾，冬季行車與行走環境將變得更加艱難。隨著氣溫下降，多處道路可能形成濕滑甚至結冰情況，行人與駕駛都應提高警覺，並預留更多通勤時間。