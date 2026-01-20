波士頓未來幾天嚴寒 周末溫度更低

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導

波士頓正迎來一段持續低溫且可能伴有降雪的嚴寒周。馬丁路德金恩紀念日(19日)清晨全市出現零星降雪，隨後極地冷空氣迅速南下，氣象局預測未來數日氣溫仍將顯著偏低，體感溫度甚至可能接近華氏零度以下。

這波寒潮被視為本季最強之一，並可能與即將出現的冬季風暴交互影響波士頓及新英格蘭地區的天氣。

19日當日最高氣溫僅約華氏35度，降水機率達100%，雖然積雪不足1吋，但風勢強勁，稍晚風向自西北轉為西南，陣風可達每小時20哩。晚間氣溫迅速降低，最低約華氏18度，西風增強，陣風更可能達28哩。隨著北極冷空氣持續南下，本周初波寒意將讓居民外出時需多加保暖。

20日氣溫預計進一步下降至華氏20多度，並伴隨刺骨寒風。雖然21日可能短暫回暖，高溫可回升至華氏33度左右，但這波溫和只是短暫現象，氣象局與地方預報均指出，隨後寒流將再度壓境。23日白天氣溫恐難超過華氏27度，且隨著周末再度來襲的寒冷氣流，24日夜間至25日低溫可能下探華氏1度，高溫僅約華氏16度，這有可能成為本季最冷時段之一。

除了氣溫偏低，本周也存在再度降雪的可能。最新氣象模型顯示，一股冬季風暴正在美國東部醞釀，可能在周末與南下的寒流交互影響。若寒流主導，則新英格蘭地區保持乾冷天氣；若風暴向北推進，波士頓一帶可能迎來更顯著的積雪機會。預測指出，風暴系統在東海岸沿線可能帶來少量至中量降雪，局部地區積雪量有機會達到2至4吋。

氣象專家提醒民眾，冬季行車與行走環境將變得更加艱難。隨著氣溫下降，多處道路可能形成濕滑甚至結冰情況，行人與駕駛都應提高警覺，並預留更多通勤時間。

波士頓 新英格蘭

