州長阻止引進外州土撥鼠 新州「土撥鼠日」恐停擺

新澤西州 中部小鎮米爾敦(Milltown)一年一度的土撥鼠日(Groundhog Day)慶祝活動，可能連續第六年因找不到活土撥鼠而取消。

米爾敦鎮約有7000名居民，過去每年2月都會舉辦傳統活動，最受矚目的是由土撥鼠「梅爾」(Mel)為小鎮預測天氣。然而，近年土撥鼠數量減少，主辦方找不到合適的動物，引進外州土撥鼠的計畫也受阻。

新州法律禁止進口可能攜帶狂犬病的野生動物。為延續土撥鼠日傳統，2024年議會曾通過法案，對這項禁令開特例，允許從外州引入土撥鼠。如今距離2026年土撥鼠日不到一個月，州長墨菲(Phil Murphy)以公共安全為由否決該法案，讓小鎮活動面臨再次取消的窘境。墨菲強調，捍衛州府公衛利益是必要措施，即便讓部分社區感到失望。

米爾敦土撥鼠日最早由古斯林夫婦(Jerry and Cathy Guthlein)發起。受到其他州活動啟發，他們花300元從賓州購入小土撥鼠培育，稱為「梅爾」，並在2015年前連續五年預測天氣。梅爾去世後，接替的梅爾2.0與梅爾3.0繼續擔任吉祥物，直到2021年梅爾3.0去世。野生土撥鼠壽命平均2至3年，最長可6年，圈養則可達14年。

古斯林夫婦逐漸淡出後，活動由志願者組織Milltown Wranglers接手，他們在活動中將「梅爾」吊到空中，並提供甜甜圈、咖啡 及樂隊表演。2021年梅爾3.0去世後，志願者曾開車前往田納西州 引入新生土撥鼠充當梅爾，但因州府擔憂公共衛生和狂犬病風險而被喊停。

如今，米爾敦土撥鼠日能否在2月舉行仍是未知數，居民對傳統活動再度落空感到惋惜。州府表示，維護公眾安全與防疫優先於節慶傳統，避免野生動物可能帶來的疾病威脅。