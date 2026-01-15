賓州亞裔男遭ICE拘押 因毒品戒斷症送醫3天後不治

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
費城46歲柬埔寨非法移民帕拉迪·拉(Parady La)6日在位於上達比(Upper Darby)住家門外被美國移民海關執法局(ICE)人員逮捕，之後因毒品戒斷症狀送醫急救，結果三天後不治。

ICE指出，帕拉迪·拉遭捕後隨即被送往位於費城的聯邦拘留中心(Federal Detention Center)，在該中心接受嚴重戒斷症狀的治療；第二天被發現在牢房中昏迷。該中心工作人員隨即對他進行心肺復甦，並注射好幾劑救命藥物納洛酮(naloxone)。

急救人員隨後趕赴現場接手搶救，並於下午2時38分將帕拉迪·拉送往托馬斯傑斐遜大學醫院(Thomas Jefferson University Hospital)。

ICD官網詳述稱，7日晚間，醫療評估顯示帕拉迪·拉情況危急，他的腦部功能受限。到了8日病情惡化，醫護人員報告稱，帕拉迪·拉有缺氧性腦損、心臟驟停後休克和多重器官衰竭等現象，腎功能完全衰竭、腦部活動也消失，他的家人接獲通知並前往醫院探望。

ICE表示，9日凌晨3時22分，醫院工作人員宣布歲帕拉迪·拉死亡。

帕拉迪·拉1981年以難民身分進入美國，當時大約兩歲，一年後成為合法的永久居民，但ICE表示，他在接下來的20年犯下一系列罪行導致失去合法身份。

帕拉迪·拉1994年大約15歲時在德拉瓦郡(Delaware County)因為相對輕微的「普通襲擊」( Simple assault) 而被裁定為少年犯； ICE稱，他之後又因為搶劫、刑事共謀和其他罪行被定罪並且入獄服刑。

ICE在官網新聞報導頁面專文刊登帕拉迪·拉被捕並死亡的消息，除了詳述醫療過程，也明確列出他在美生活期間犯下的十項罪行。

