我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

漲汽油稅、降選民年齡 新州新法生效

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著2026年到來，新澤西州多項新法規和新措施正式生效，直接影響數百萬新州居民的生活。

這些法規多由州議會通過，並由州長墨菲(Phil Murphy)或代理州長魏伊(Tahesha Way)簽署生效。除了最低工資再次提高，另有諸多改變。

重點如下：

汽油稅上漲4分錢(即起生效)：石油產品總收入稅(Petroleum Products Gross Receipt Tax)將提高到每加侖0.386元；柴油上漲到0.426元；加計固定燃油稅(Motor Fuels Tax)後，汽油和柴油總稅率分別達每加侖0.491元和0.561元。

選民最低年齡降至17歲(即起生效)：依墨菲2024年簽署法案，新州屆滿17歲便可參加初選投票，前提是在隨後大選中年滿18歲。紐瓦克市一項法令允許16歲和17歲青少年於4月的學校董事會選舉中投票。

加強監督旅遊保險(4月18日生效)：新法要求旅遊保險銷售商明確說明消費者所購買使用保險的條款和條件；包括強制披露除外責任、理賠流程以及任何捆綁式旅行保障計劃的內容。

國際機場所在的紐瓦克、大西洋城飯店旅客，即日起每天須繳納3元稅款以支付消防費用。

死後埋葬可在殯儀館協助下進行人體堆肥(7月1日生效)：新州殯葬協會(New Jersey State Funeral Directors Association)協助起草新法，規定人體遺骸堆肥須由持有執照的殯葬師並且在註冊的人體遺骸堆肥設施中進行。親人可將堆肥撒在有意義的地方。

因殘疾需要入住療養院或復健機構的長者，即起將無需支付網路、電話和有線電視的違約金。業者將被禁止對這些人收罰款。

8月1日起，新駕駛須受訓確保安全繞行行人和單車騎士。

新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission)依法要在車主辦理車輛登記續期時告知其車輛製造商是否宣布召回缺陷車輛，如有召回，製造商需承擔維修費。

藥局從7月1日起，須告知糖尿病患者胰島素經濟援助計畫，並隨時準備應顧客要求提供有關申請援助的資訊。

新州 保險 投票

上一則

鄉音合唱團 2025聖誕新年聯歡會 隆重舉辦

下一則

馬州去年10月流失1萬聯邦職位 州長震驚：經濟不能過度依賴華府

延伸閱讀

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝
清潔家裡難免要彎腰 專家分享妙招不會腰酸背痛

清潔家裡難免要彎腰 專家分享妙招不會腰酸背痛
新州最低時薪 今起漲到15.92元

新州最低時薪 今起漲到15.92元
冬風暴來襲 全美6000航班延誤取消…過半源自紐新3機場

冬風暴來襲 全美6000航班延誤取消…過半源自紐新3機場

熱門新聞

一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

2026-01-08 11:54
36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

2026-01-06 09:30
明州州長華茲。(路透)

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

2026-01-05 10:38
華府著名「間諜屋」已經上市開賣(示意圖)。(美聯社)

華府間諜屋385萬開賣 天窗藏鏡頭、書櫃有密室

2026-01-07 10:40
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(圖片取自吳弭臉書)

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

2026-01-06 09:08
芝加哥百利臨時賭場位於芝市中心。(本報檔案照片)

持庇護證件贏錢遭拒付 芝加哥賭場疑歧視惹議

2026-01-05 11:13

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低