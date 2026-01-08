供水系統含「軍團菌」 新州醫院2病人死亡

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
軍團菌會引起嚴重肺炎或肺部感染，並有致死危險。(美聯社)
軍團菌會引起嚴重肺炎或肺部感染，並有致死危險。(美聯社)

位於新澤西州北部帕特森市(Paterson)的聖約瑟夫醫療中心(St. Joseph's Medical Center)2025年陸續有兩名患者因感染醫院供水系統裡的致命細菌而死亡。

最近一名死亡的患者在該醫療中心接受治療後，其體內的軍團菌(Legionella)檢測呈陽性；軍團菌會導致嚴重肺炎。

新州衛生廳(Department of Health)12月8日通知聖約瑟夫醫院檢測結果呈陽性，院方隨即對供水系統進行清潔和處理，並聯繫11月27日至12月8日間在受影響區域接受治療的228名患者，告知潛在感染風險。

醫院發言人加勒森(Pamela Garretson)透過聲明表示，最近死亡的患者在軍團菌檢測呈陽性之前就有嚴重的潛在健康問題。

擁有該醫療中心的聖約瑟夫健康系統(St. Joseph's Health)稱，2025年7月間，另有一名罹患多種基礎疾病的患者也在軍團菌檢測呈陽性後死亡。

加勒森說，所幸截至目前為止沒有再出現需要調查的其他軍團菌感染患者或病例。

疾病防台中心(CDC)稱，軍團菌會引起稱為「軍團病」 (Legionnaires'  disease)的嚴重肺炎或肺部感染，症狀包括發燒、發冷、咳嗽、呼吸急促、胸痛、肌肉痠痛和頭痛，滿50歲患病風險較高，尤其是吸菸以及免疫系統較弱者。

新州衛生廳統計，該州每年約提報250至350病例，去年確診224例。

