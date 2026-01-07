賓州華人工商聯合總會舉行慈善迎新年晚會

我的頻道

費城訊／圖文：彭林
盤玉蘭會長發表新年祝辭。前排右5-10為：黃偉星、盤玉蘭、周凱良、高曦、呂玲、黃麗清
12月30日，賓州華人工商聯合總會（下簡稱“華商會”）在聚福金閣酒家舉行慈善迎新春晚會。中國駐紐約總領事館領事周凱良、高曦，費城各大社團僑領暨華商會會員理事們、各界贊助商400多人歡聚一堂，傳遞愛心，感恩一路同行，歡歌載舞共迎新年。

在奏嚮莊嚴的中美兩國國歌後，慈善迎新晚宴拉開帷幕。華商會會長盤玉蘭首先致辭，她表示，華商會自重啟後，做了多場慈善活動，感謝今晚到場的嘉賓，感謝得到中國駐紐約總領事館領事的關懷作堅實後盾，感恩每一份遇見與支持，感恩僑胞兄弟姊妹的齊心協力，感謝每一位為香港火災慷慨解囊的善心人士，更感謝所有的家人，是您們讓“無界相融、互助共贏”的理念落地生根，讓海外華人的凝聚力愈發強勁。獨行難，眾行遠。未來，我們將繼續秉承優良傳統，在異國他鄉守望相助，為中美民間友好添力，為需要幫助的同胞送溫暖！

周凱良、華商會董事長黃偉星、副董事長沈丕權、大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長吳日強、賓州華人僑團聯盟執行主席陳展遠等分別致辭， 讚揚華商會的慈善義舉，是人與人之間溫度的體現，是社會和諧的基石，慈善不是施捨，而是與困境中的同胞攜手前行。每一個捐款數字背後，都是每一位參與者的無私付出。今晚是一場充滿溫暖與希望同行的盛宴，見證了慈善的力量。展望未來，祝願華商會員們攜手延續這份溫暖，共同迎接新年的曙光。

副董事長呂玲致答謝辭，她表示，展望新的一年，希望與機遇並存，挑戰與夢想同行。願華商會員們繼續保持熱情與信心，以更加昂揚的姿態迎接新的征程。願大家在新的一年裡，身體健康、工作順利、夢想成真。

與此同時，晚宴向在社區事業、公益方面做出貢獻的優秀人士一一頒發了感謝狀，感謝他們以實際行動回饋社會，成為大家學習的榜樣。費城歡樂舞隊、富貴軍樂團、費城文藝青年小分隊等獻上了精彩的舞蹈及小品、民族服飾表演。抽獎環節獎品豐富，中獎者個個喜笑顏開，掀起了聯歡會的高潮。

晚宴由華商會秘書長黃麗清，鄧軍、林虹擔任主持人，在熱烈的氣氛中落下帷幕。但慈善的腳步從未停止，正如活動主題所示——溫暖與希望，始終與我們同行。

周凱良與賓州華商會理事及各大僑團僑領們合影
