費城低薪族 房租負擔冠全美50都會區

費城地區一處房屋貼出招租的標示牌。(美聯社)

房地產入口網站Realtor.com針對全美最大的50個都會區進行分析，發現費城租金 最難以負擔，最低工資的工人每人每周必須工作最多天數才能付得起房租。

根據分析，費城一家有兩名領取賓州最低工資7.25元的工人，每人每周須工作96小時才能負擔得起當地中間值租金，11月費城租金中間值為1739元。

全美排名前50大都會 區中，兩名領取最低工資者只有住在其中5個都會區裡可不加班而負擔得起房租，而這5個都會區的最低工資都高於聯邦規定的每小時7.25元、而且租金中間值低於50都會區平均值。

50個大都會中，紐約州水牛城(Buffalo)房租最實惠，兩名工人如果領取該州最低工資15.5元，每周只須工作30小時即可負擔當地11月1176元中間值租金。

至於賓州費城，當地居民所適用的州最低工資和聯邦最低工資相同，但租金中間值卻高於全美50都會區1693元的租金中間值。

Realtor.com 資深經濟學家伯納(Joel Berner)指出，由於勞力需求大，實際最低起薪往往高於法定最低工資，然而，在生活成本高的地區，即使工資增加，仍無法彌補工資與住房負擔能力之間的差距。從這一點可看出，住房成本仍然是低收入族群所面臨的一大障礙。

一般來說，租金不超過租屋者收入的 30% 才算是「可負擔」。

全美各地租金近年來略見回跌，但全美排名前50的大都會地區11月份租金中間值仍比疫情爆發前的2019年11月高出 17%。

Realtor.com首席經濟學家黑爾(Danielle Hale)指出，有一些州計劃在新的一年上調最低工資，將有助於改善最困難家庭的住房負擔能力；儘管挑戰仍大，但預計到2026年，兩名最低工資收入者不必加班就能負擔得起普通租金城市的數量將會增加，新增城市包括底特律、佛州傑克遜維爾(Jacksonville)。