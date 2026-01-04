負債600萬 新州1市長聲請破產揚言競選連任

聯邦破產法院文件顯示，新澤西州 海洋城(Ocean City)市長吉利安(Jay Gillian)曾是當地仙境碼頭(Wonderland Pier)長期持有人，現在卻負債近600萬元、個人收入也大減，雖已聲請破產且揚言繼續留任並競選連任。

吉利安2010年起擔任海洋城市長，目前在第四任期內 ，5月可競選第五任。

吉利安2025年12月初便宣稱打算聲請個人破產，而根據新州 媒體NJ Advance Media查閱的文件，他已向新州美國破產法院聲請破產法第11章保護，負債總額達576萬5568元。

破產法第11章適用企業和個人，允許申請人透過法院批准的重整計畫來調整財務狀況，期間，申請人得免受債權人訴訟，但通常需要獲得債權人批准。

吉利安積欠美國國稅局和新州稅務局約250萬元。破產文件共列出17個債權人。

吉利安名下的房地產 和個人資產總計約120萬元。

文件提及，吉利安債主信託基金The Patricia Gillian Irrevocable Trust和銀行1st Bank of Sea Isle City已於8月針對與仙境碼頭相關的約60萬元債務提起告訴。

吉利安其他債務包括信用卡債、商業債務以及公用事業拖欠帳單。

吉利安宣布破產時說，個人財務困境不會影響市政營運。聲請破產旨在解決已失控局面，還誓言決心從這次經歷汲取教訓。

吉利安位於海洋城的住宅被一家信託基金追討100萬元留置權，該基金與度假村ICONA Resorts負責人米塔(Eustace Mita)有關，他在仙境碼頭負債法拍時予以收購，打算拆除並斥資建旅館。吉利安2023年從米塔的信託基金借款100萬元買房，他當時已背負該房產約6.9萬元房貸。

吉利安夫婦共住房屋是他價值最高的資產，約82萬5000元。其他資產包括兩輛車、一架約10萬元的小型三角鋼琴。

吉利安收入大減， 2023年收入約50.4萬元，隔年在經營了94年的仙境碼頭關閉後，年收入跌到約15萬2000元。