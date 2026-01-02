2026年全球最佳旅遊地 費城入榜

法式巴洛克風格的費城市政廳建於1901年，為該市重要景點之一。(特派員黃惠玲／攝影)

新的一年到來，費城 在2026年預計將迎來輝煌的一年，因為「華爾街 日報」(Wall Street Journal，WSJ)將費城評價為2026年全球最佳旅遊目的地；「漫旅」雜誌(Travel+Leisure)和英國廣播公司(BBC)在11月也都將費城評為2026年最佳旅遊目的地之一；由此可見，費城的2026年將會風光無比。

當然，費城最吸引人的點就是美國的建國250周年國慶慶典，預計將為當地帶來源源不斷的遊客；根據估計，250周年國慶將為費城和該地區，帶來高達25億元的額外旅遊收入。

正如WSJ所報導，為了迎接為期一整年的慶祝活動，費城可以說是煥然一新，「美國革命博物館」(Museum of the American Revolution)就正在進行大規模翻新，「國家憲法中心」(National Constitution Center)也計畫推出全新的展覽。

此外，這座城市2026年的體育賽事，安排得也相當精彩。

最備受矚目的，無疑就是將在2026年登場的國際足總世界盃(FIFA World Cup)，將會在6月和7月帶來一系列精彩的比賽，包括法國和巴西等球隊，都將參加在林肯金融球場(Lincoln Financial Field)舉行的六場比賽。

7月，美國職棒大聯盟(Major League Baseball)全明星賽，則將會在市民銀行球場(Citizens Bank Park)舉行；巧合的是，費城人隊(Phillies)這次也是搶奪第三座世界大賽 冠軍獎杯的熱門球隊之一；與此同時，富國銀行中心(Xfinity Mobile Arena)球場則將承辦NCAA男子籃球錦標賽的第一輪和第二輪比賽。

美國職業高爾夫(PGA)錦標賽，則將於5月11日至17日重返費城地區，在紐敦廣場(Newtown Square)的Aronimink高爾夫俱樂部舉行。