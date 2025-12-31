我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

新澤西州流感傳播高峰期提前、比過去兩年更嚴重

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州和聯邦數據雙雙顯示，新州今年流感傳播比過去兩年更嚴重、而且提早開始。

美國疾病防治中心(CDC)根據因流感症狀就診的患者比例推估指出，新州是全美目前流感傳播率非常高的五個州之一；其他四州是紐約州、羅德島州、路易斯安納州和科羅拉多州。

CDC表示，目前被提報的最常見流感病毒是A型流感病毒(Influenza A)。流感病毒在美國全年活躍，但通常12月至隔年2月為高峰；新州前一個流感疫情爆發期間高峰期是2月第一周，超過1萬4000病例。

新州最新數據顯示，截至12月20日的一周內，新州流感病例達1萬1472例，較前一周報告的6940例大增。相較之下，前一個流感季直到1月下旬才出現如此多的病例。

而隨著聖誕、新年室內聚會較多的假期到來，今年流感季的病例數可能繼續增加。

寒假開始前，中小學12月已通報共有42起流感例，遠多於去年同期的4起。

住院人數也增加，約8%急診患者因流感入院。截至12月20日的一周內，流感、新冠肺炎和呼吸道合胞病毒住院病例為500例，多是流感，遠高於去年同期的約150例。

數據並顯示，長期照護機構今年12月流感病例仍較往年同期少，本月迄今共68起呼吸道疾病病例，過半是流感，去年整個12月病例超過100起。

新州政府數據顯示，因流感住院的患者多是65歲以上老人，但兒童感染情況也日益嚴重。今年迄今已通報31例兒童重症流感病例，去年流感季共通報149例兒童重症流感病例，5例兒童死亡。

CDC建議年滿6個月的人接種流感疫苗

流感症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、肌肉或身體疼痛、頭痛和疲倦。

流感疫苗 新州 CDC

上一則

流感肆虐 南卡部分醫院禁止15歲以下探病

下一則

年末假期群聚升溫 全美流感逼近500萬例

延伸閱讀

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例
加州流感季表面平靜「廢水監測」現警報

加州流感季表面平靜「廢水監測」現警報
紐約州1周新增7萬「流感病例」專家：高峰還沒到

紐約州1周新增7萬「流感病例」專家：高峰還沒到
紐約超級流感單周2.46萬例 10年新高

紐約超級流感單周2.46萬例 10年新高

熱門新聞

距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世