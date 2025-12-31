新澤西州流感傳播高峰期提前、比過去兩年更嚴重

新澤西州和聯邦數據雙雙顯示，新州 今年流感傳播比過去兩年更嚴重、而且提早開始。

美國疾病防治中心(CDC )根據因流感症狀就診的患者比例推估指出，新州是全美目前流感傳播率非常高的五個州之一；其他四州是紐約州、羅德島州、路易斯安納州和科羅拉多州。

CDC表示，目前被提報的最常見流感病毒是A型流感病毒(Influenza A)。流感病毒在美國全年活躍，但通常12月至隔年2月為高峰；新州前一個流感疫情爆發期間高峰期是2月第一周，超過1萬4000病例。

新州最新數據顯示，截至12月20日的一周內，新州流感病例達1萬1472例，較前一周報告的6940例大增。相較之下，前一個流感季直到1月下旬才出現如此多的病例。

而隨著聖誕、新年室內聚會較多的假期到來，今年流感季的病例數可能繼續增加。

寒假開始前，中小學12月已通報共有42起流感例，遠多於去年同期的4起。

住院人數也增加，約8%急診患者因流感入院。截至12月20日的一周內，流感、新冠肺炎和呼吸道合胞病毒住院病例為500例，多是流感，遠高於去年同期的約150例。

數據並顯示，長期照護機構今年12月流感病例仍較往年同期少，本月迄今共68起呼吸道疾病病例，過半是流感，去年整個12月病例超過100起。

新州政府數據顯示，因流感住院的患者多是65歲以上老人，但兒童感染情況也日益嚴重。今年迄今已通報31例兒童重症流感病例，去年流感季共通報149例兒童重症流感病例，5例兒童死亡。

CDC建議年滿6個月的人接種流感疫苗 。

流感症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、肌肉或身體疼痛、頭痛和疲倦。