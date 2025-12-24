新州企業預估 明年經濟展望不會好轉

新澤西州 企業過去一年因高昂關稅 和能源成本上漲而苦不堪言，多半預計2026年不會好轉。

聯準會12月10日宣布今年第三次降息，也表明明年可能至少再降息一次，但所根據的經濟數據有缺失；今年稍早政府停擺，導致就業報告和通膨數據在內的諸多數據未公布。

蒙茅斯大學(Monmouth University)經濟學家史考特(Robert Scott)表示，小幅降息不會對新州 商業活動產生巨大影響。

在白宮反覆無常調整關稅政策之際，已公布的數據顯示經濟趨緩，相關跡象包括全美失業、個人債務飆升、招聘放緩以及消費者信心暴跌。

新州商業和工業協會(New Jersey Business and Industry Association, NJBIA)12月8日公布年度調查報告，反映出新州企業界的悲觀情緒。該協會成員包括新州最大雇主。該項調查於9月、10月間進行，收到569份獨立回覆。

NJBIA主席西克卡(Michele Siekerka)表示，新澤西州的經濟停滯不前。

不過也並非人人都看法悲觀，其中包括蒙茅斯大學的史考特；他提到政府稅收已增加，而新州失業率雖上升，仍維持在5%，而且預計2026年國際足總世界盃(FIFA World Cup)將為新州帶來繁榮。

民調顯示，41%新州企業認同該州經濟2026年上半年將惡化，僅16%認為好轉。此外，企業力行國際供應商多元化、轉向國內採購或囤積貨物以應對高關稅。

59%的企業表示2026年無擴張計畫，僅28%企業表示明年會擴大業務。

民調並顯示，49%受訪者表示關稅影響供應鏈，其中88%不得不提高價格。81%企業表示沒有信心承擔關稅帶來的高成本，終將轉嫁給消費者。

針對電價，由於需求增加而供應減少，電價上漲約17%至20%。新州人工智慧資料中心需求增加、電網PJM對清潔能源的採用速度緩慢、將卸任州長墨菲(Phil Murphy)大力推動風能等清潔能源也導致電費上漲。