費城中華婦女聯誼會成立廿七週年慶典 砥礪奮進27載 巾幗芳華譜新篇

會長唐秀英（右）、副會長王小玉接收費城市議員Mark Squilla嘉獎狀。

春華秋實，歲月鎏金。12月20日晚，費城 中華婦女聯誼會（以下簡稱“婦女會”）慶祝成立27週年慶典在聚福金閣酒家隆重舉行，近300位各界嘉賓齊聚一堂，共同回顧婦女會27年來的發展歷程，展望新時代婦女事業的新篇章。慶典由孟紅、梁慧珍主持。

活動在莊重而熱烈的氛圍中拉開帷幕。全體嘉賓首先向香港大埔火災的遇難者及因公殉職的費城華裔 警官陳志勇先生默哀一分鐘。接著，舞臺投影大螢幕播映幻燈片，回顧了婦女會27年來完成的各項社會工作，二十七載風雨兼程，眾人見證了婦女會員們堅守初心使命，在社會各領域服務僑胞、揮灑汗水、貢獻智慧，書寫了昂揚奮進的巾幗篇章。

會長唐秀英致歡迎辭，她全面總結了婦女會自成立以來在服務婦女兒童發展、維護婦女權益和參與社會公益等方面取得的成績。27年來，婦女會始終堅持以服務婦女群眾為宗旨，積極搭建學習交流平臺，開展技能培訓、志願服務和公益活動，為推動社區和諧發展作出了積極貢獻。

賓大學生Crystal宣讀了費城市議員Mark Squilla的嘉獎狀，文內讚揚婦女會員們長期以來的熱心服務及無私奉獻，為社區提供服務需求和促進文化交流，在華埠 開展眾多教育文化推廣講座，在社會發生任何災害期間為社會募捐，鼓勵亞裔 市民參與投票 ，慶祝雙親節，舉辦兒童聖誕派對，為社區提供翻譯及講解服務，舉辦各項公益活動等，對此表示致敬及表彰。

中華公所董事長張善星、大費城僑學界秘書長吳日強，協勝公會主席黃麗華等分別致辭，贊揚婦女會27年來盡心盡力服務社區，為僑胞謀福祉，是一個充滿活力及承諾的團體，傳播中華文化，在推動華裔社區發展中做出了不可磨滅的貢獻，成績有目共睹。

副會長王小玉致答謝辭，她表示婦女會所走過的不平凡歷程和所取得的成績，離不開每一位理事會員的辛勤付出，以及在座各位嘉賓的關心愛護和大力支持，她們默默無聞、兢兢業業為社區服務。歲月流淌，知恩感懷，千言萬語難以表達感恩之情，唯有加倍努力、與時俱進、傳承跨越。站在新的起點上，以成立27週年為契機，持續深化服務內容，方可不負眾望。恭祝嘉賓們節日快樂，萬事如意。

文藝匯演環節，婦女會理事、顧問們合唱《世界贈於我的》。主持人孟紅深情表示，27年不是一個簡單的數字，而是一群女性用時間、用心、用彼此的陪伴走出來的一段路。一路上，會員們在忙碌中堅持，在責任中成長，在彼此需要的時候停下來、伸出手、彼此照亮。世界有挑戰、有考驗，但因為有婦女會這個家、有這些姐妹，經歷最終都變成了溫暖、力量和感恩。這首歌不是表演，而是一份心意，獻給婦女會27年來所有付出與陪伴的人。

接著，陽光中山中文學校、歡樂、五一、富貴、快樂舞隊獻上精心編排的舞蹈，生動展現了新時代女性昂揚向上的精神風貌，贏得了陣陣掌聲。慶典活動不僅增強了婦女會的凝聚力和向心力，也進一步激發了婦女們投身社會服務、奮進新徵程的熱情與信心。