舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

普林斯頓青年文化大使協會 表揚青年志工

FASCA普林斯頓分會的學生志工、諮詢導師、學生家長和社區領袖齊聚參加年度志工義務服務獎頒獎典禮。(主辦方提供)
普林斯頓青年文化大使協會(FASCA)日前在新澤西州Basking Ridge社區活動中心舉辦「2025志工義務服務獎頒獎典禮」，為該協會的年度志工服務成果畫下溫馨句點。

美國政府今年5月宣布終止由AmeriCorps負責的「美國總統志工服務獎」計畫。為延續對學生志工的肯定，FASCA諮詢導師積極尋求替代方案，在新澤西中文學校協會及美東中文學校協會支持下，推出「志工服務獎」，沿用原有嚴謹的服務時數標準，延續國家級志工表揚精神。

一名分會成員表示，即使總統志工服務獎不再頒發，仍會持續投入服務，因為志工的初衷在於服務他人、連結文化，並實踐家庭與社區所傳承的價值。家長們也分享，孩子在FASCA的志工經驗不僅培養責任感，更促進品格、自信與社區認同。

普林斯頓FASCA目前約有120位活躍成員，今年共有33位學生獲得VSA獎項，涵蓋青少年組與青年組的銅、銀、金獎。分會會長蘇可樂及副會長梁曉雯、吳澤美與施柏丞亦以身作則，分別榮獲金獎。

新澤西中文學校協會會長戴松昌致詞時提到志工精神在美國社會的重要性，勉勵學生在畢業後持續將服務融入人生；美東中文學校協會會長林美華也到場頒獎，肯定青年對社區與世代傳承的貢獻。諮詢導師並介紹「國會獎制度，鼓勵學生朝多元面向發展。

回顧2025年，普林斯頓FASCA共舉辦55項活動，全年參與人次達800人次，個人最高累積服務時數超過540小時。此次頒獎典禮不僅是成果的總結，更彰顯青年透過服務塑造自我、影響社區的力量。

